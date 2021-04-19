人妻抓丈夫每月偷轉600元「養外面小孩」 網：抱緊處理

家人同住下經濟與家事分擔都是一門學問，有網友抱怨，她的男友與弟弟、弟媳、姪女同住，不過長期下來男友都需負擔各種費用的一半，而弟媳近日想換新洗衣機，要求男友出2萬元，此舉讓她無法接受。不過有網友直言「住在家裡分攤家電很正常，不爽的話就自己手洗或送洗，使用者付費是多難懂？」

2021-04-19 15:17