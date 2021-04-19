聽新聞
test
0:00 / 0:00
人妻抓丈夫每月偷轉600元「養外面小孩」 網：抱緊處理
每個人都守著一些秘密，連最親密的家人、愛人都不會分享。許多夫妻往往在結婚後，因朝夕相處才意外發現對方不為人知的一面。近日一名人妻發文爆料「老公每月偷轉600元」，丈夫的小秘密讓她驚呆，貼文一出引起網友熱議。
原PO在FB社團「爆廢1公社」發文爆料，她在文中說明因為夫妻沒有共用財產，所以最近才發現丈夫一直偷偷轉錢出去，「兩年來老公每個月都偷把錢轉到另一個地方，而且還不只一個，還讓我找到證據」，她也貼上找到的證據照片，只見圖中是一張兒童文教基金會年度捐款證明，原來原PO丈夫每月固定捐款600元給兒福機構，暖心舉動讓她直問「該怎麼做？抱緊處理？」
貼文引起網友熱烈討論，大讚原PO充滿善心的先生，「一定要抱緊！再給（他）用力的親下去」、「抱呀，不抱怎麼對得起他」、「好有愛心善心的男人，相信也是位好老公」、「幫別人養孩子，是做善事」、「不爽可以多加碼一些！」、「自己多生幾個！要養別人不如養自己的」、「600扣默默捐款……太過份了，作善事居然沒揪老婆一起」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言