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妻在女兒1歲半時出櫃 他泣訴不知如何面對「內心很複雜」

聯合新聞網 / 綜合報導
美國男性妻子在女兒滿1.5歲時出櫃。圖／取自：ingimage（示意圖，非當事人）
美國男性妻子在女兒滿1.5歲時出櫃。圖／取自：ingimage（示意圖，非當事人）

美國一名30歲男子14日在社群平台發文表示，28歲妻子向他出櫃讓他傷心欲絕，不知如何面對。

原PO男子說他跟妻子交往7年，結婚4年，最近女兒剛滿1歲半。妻子向他出櫃坦承是同性戀後，2人協議在諮詢專業人士後才做出下一步決定，他仍希望尋求網友建議。

妻子坦承仍愛著原PO男子，但不是「愛情」的形式。原PO指出自己不怪妻子，內心卻充滿憤怒、傷心、困惑等多重情緒，但都不是針對妻子。原PO目前透過多方管道尋求幫助。

網友Kranock建議原PO什麼事都別不做，花時間消化妻子說的話，因為「原PO並沒有太多選擇。」此問題首要任務是尋找專業的諮商師，讓原PO的孩子免受痛苦，也防止原PO對妻子產生怨恨。Kranock還請原PO無論如何都要「遠離完全沒有幫助的酒精和毒品。」可考慮打電話給信任的親友跟對方聊聊，並須保護為人父的權利及經濟利益，「跟律師會面商討自己一旦離婚會面臨的情況。」

網友br8kout 5則分享自己父母也面臨類似的狀況，雖然父母離異仍盡全力「將孩子放在首位，生日和假期會一起好好慶祝」，讓他心存感激。父母在歷經一段時間的心理修復後，也將浪漫關係昇華成牢固的友誼。

br8kout 5勸原PO不要心急慢慢處理，最重要的是和妻子有共識：「要讓女兒擁有健全的父母。」

愛情 律師 離婚

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