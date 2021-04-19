她不爽男友家人要他出2萬買洗衣機 網友：使用者付費很難？

家人同住下經濟與家事分擔都是一門學問，有網友抱怨，她的男友與弟弟、弟媳、姪女同住，不過長期下來男友都需負擔各種費用的一半，而弟媳近日想換新洗衣機，要求男友出2萬元，此舉讓她無法接受。不過有網友直言「住在家裡分攤家電很正常，不爽的話就自己手洗或送洗，使用者付費是多難懂？」

一名網友在PTT發文表示，她與男友預計於明年結婚，已買了預售屋，不過後年才會完工，目前男友住在家中，跟弟弟、弟媳、姪女同住，該房是登記男友媽媽的名字，貸款是由男友媽、男友弟、男友一同分擔。

該網友說，男友弟弟夫妻平時都各種「凹他」，雖然家中有4人，其中弟弟一家有3人，卻要求男友需支付一半的水電費等雜費，家事也都要求男友負責一半事務。

近日弟弟一家人想更換家中洗衣機，聲稱因為機型過舊，衣服會洗不乾淨，想換為7萬元的多功能洗衣機，並要求男友一人出2萬元，若不願意幫忙出錢，就不能使用新洗衣機。

該網友無法接受弟弟一家人要求男友付2萬，直言「弟媳如果覺得洗不乾淨，可以把她自己跟她女兒的衣服拿去婆婆家洗，她媽如果問為什麼，叫她有種就跟婆婆說是『因為大伯不願意幫他們分擔洗衣機的費用』」。

她也說，有想過乾脆花2萬買直立式洗衣機，之後搬家就搬走，但因為還不確定預售屋陽台大小，才不敢先買。

不過許多網友無法認同她的做法，留言「人家要換新的，使用者付費是多難懂？要用還不出錢？叫男友拿去妳家洗怎麼了？妳以後不就他老婆了？」、「我覺得娶妳好可怕喔，兩兄弟同住分攤不是正常的嗎？還要煽動妳男友：那叫被凹？付一半叫沒在計較？那不是正常的嗎？不然妳想要循吃到飽按人頭計？七萬塊出兩萬用到後年這樣不開心？」。

也有網友建議，「男友不要出洗衣機錢，自己衣服累積起來拿去外面自助洗衣店洗就好，日後家事做1/3、水電費都只出1/3，因為那個家住3個大人很公平啊，看他弟媳能怎麼說，吃人夠夠貪心不足的嘴臉最噁心」、「如果真的是使用者付費，那本來就是按人頭計啊」。