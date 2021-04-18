別搶我孫！阿婆找麻煩不讓結婚 男友竟答應還「重捶她孕肚」

一名懷孕7個月的女子準備要跟男友結婚，想不到對方的阿嬤疑似因為覺得孫子被搶走，對她非常挑剔，不斷找麻煩。她也為此跟男友吵架，結果對方情緒一來，竟往她肚子捶了一拳。該名女子最後因為忍無可忍，決定不結婚、轉身離開，但是小孩依然會生下來，整件事情也引發網友討論。

原PO昨（17）日在Dcard發文指出，她原本跟男友去友人家，接著男友接到家裡打來的電話，並面色凝重的說自己要先回去，為了避免原PO掃到颱風尾，要她先別跟著回家。不過後來男友又突然打電話給原PO，很兇的要她趕緊回去。

一頭霧水的原PO照辦趕到家，男友的阿嬤看到她後，劈頭就罵為何要讓未婚夫出門，她只能委屈的說自己根本講不動，怎料阿嬤竟怒飆「那你們還要結婚？」緊接著，阿嬤又忽然說，當初明明說好只要登記結婚，為何突然又要小訂（小聘）、聘金，根本就是出爾反爾。

原PO強調，提親當天本來就說好要小訂，而事後她打給媽媽，也得知一切都是男方說了算，媽媽根本沒有提什麼要求。阿嬤此時又忽然開始碎念，說其實根本不用這麼急著結婚，沒想到這時男友又同意了阿嬤說法，表明那就暫時不結婚、不登記。

原PO對男友的回應感到傻眼，事後跟對方討論，兩人也產生衝突，結果男友竟抓著原PO的手臂，往她肚子捶下去，讓她嚇傻。她失望指出，目前決定不去登記結婚，也已經離開那個家了，但是已經懷孕7個月，所以還是會將小孩生下來。

網友對此事紛紛回應，「重點已經不是阿嬤了，是妳男友欸，這什麼家暴仔」、「老公問題超大」、「妳確定這種家庭妳還要？趕快趁還沒結婚快跑」、「嫁過去會沒有人站在妳這邊，自己有能力自己養就好」。