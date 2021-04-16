快訊

太魯閣號案釀49死...李義祥未構成殺人罪嫌 花檢曝原因

地牛翻身！15:28規模4.6地震 最大震度台東4級

聽新聞
test
0:00 / 0:00

「女友可愛又善良」甜蜜同居 男才發現衛生習慣超差求助網友

聯合新聞網 / 綜合報導
有些人不愛做家事，家裡太髒亂，容易和伴侶產生嫌隙。圖為丟垃圾示意圖。 圖／ingimage
有些人不愛做家事，家裡太髒亂，容易和伴侶產生嫌隙。圖為丟垃圾示意圖。 圖／ingimage

都說「相愛容易相處難」，談戀愛甜蜜蜜，看著對方一顰一笑都好完美，但真實的生活卻可能是幻滅的開始。有位男網友在Dcard感情板發文，「女友在我心中是一個超可愛又善良的女生」，小情侶不久前開始同居新生活，沒想到女友生活習慣不佳，不倒垃圾、髒衣服亂塞，讓他急忙向網友求救，「很喜歡她，不想分手...到底該怎麼跟女友好好說」。

原PO表示，跟女友交往快半年，同居才發現，女友會把乾淨的、髒的衣服全部混在一起；女友不喜歡倒垃圾，也不做垃圾分類，明明住家有垃圾集中處，女友卻還是會將吃完好幾天的便當直接一袋袋堆地上，甚至即便衛生棉沾有經血，廁所垃圾也放很多天不丟，質問女友竟得到「垃圾還沒有滿啊」，或是「噴除臭噴霧就沒味道了」這樣的答案，讓他大傻眼。

PO文一出，回響熱烈，「我男友跟你女友一樣，我也不知道怎麼溝通」、「衛生習慣很難改變，不是接受就是跟她一樣」、「真的愛她，只能容忍或溝通」、「香香的女生...房間不一定是香的...只能說 你要讓她養成好習慣。」

「對感情問題一律勸分」的網友們，這回也佛心提出建議，「準備洗衣籃，安排倒垃圾時間、洗衣時間」、「買有蓋子的垃圾桶」、「廁所垃圾袋用小的，滿了就拿出去」、「如果不想勤快倒廁所的垃圾，買直接沖馬桶的衛生紙」、「女友也這樣...我常說我們一起去倒垃圾、一起去洗衣服」、「用緩和的語氣跟她說，垃圾不倒會長蟲，之後再適時提醒她，如果她還是沒有做到也不用太生氣，代表你可以放下這段感情」。

原PO後來也回應，說經過溝通，和女友說好一些生活公約，女友也承諾如果她忘記做，要原PO提醒她，她也願意慢慢養成習慣。原PO說，希望未來真的可以一起變好、變乾淨。

垃圾分類 分手 情侶

延伸閱讀

太魯閣號罹難法籍男子 告別式上求婚戒指令人落淚

鑽戒哥一次拿出五枚鑽戒求婚 女友的回答是...

台中缺水女友想北上到男友家洗澡 因這原因他拒絕遭分手

每月砸萬元撐著請女友吃大餐 一句回話爆血汗內幕

相關新聞

主臥遭老婆家族輪流霸佔 他怨睡客廳6年：吃喝玩樂都我付

常聽人說結婚不只是兩個人的事，也是兩個家庭的事，但結婚之後總是不希望各自的生活被打擾，一名男網友在臉書抱怨太太的家人時常到他家住，不僅「霸佔」主臥室，吃喝玩樂的花費也都由他買單，甚至還要幫忙顧小孩，讓這名男網友氣憤又無奈，其他人也替他抱屈。

「女友可愛又善良」甜蜜同居 男才發現衛生習慣超差求助網友

都說相愛容易相處難，相愛甜蜜看著對方一顰一笑都好完美，但真實的生活卻可能是幻滅的開始。有位男網友在Dcard感情板發文，說跟女友交往快半年，「女友在我心中是一個超可愛又善良的女生」，小情侶不久前開始同居新生活，沒想到女友生活習慣不佳，不倒垃圾、髒衣服亂塞，讓他急忙向網友求救，「很喜歡她，不想分手...到底該怎麼跟女友好好說」。

【夫妻之間】紫薇／都是太陽公公惹的禍

夫妻吵架，無奇不有，小到牙膏從頭擠，還是從後擠，大到兒女要念公立學校，或是私立學校，至於造成我和先生吵架的原因，卻是……

【編劇媽媽求生記】編劇媽媽／敬告路人，請友善媽媽們

周末一打二帶著六歲的宸和一歲八個月的阿孺到風景區觀光，在排隊等接駁車時，阿孺就著他最愛的柱型體，假想自己是鋼管猛男玩耍中...

「不到1克拉就是你丟臉」！她嫌求婚鑽戒太小 網怒批：妳不適合結婚

許多男生求婚時會想出各種創意的妙招給未婚妻驚喜，一名準新娘抱怨求婚鑽戒和結婚鑽戒不能一起並論，結婚鑽戒至少要1克拉以上，認為「訂婚時閨密參加才會有面子」，且自己也有買黃金戒指及項鍊給未婚夫，認為鑽戒應該由對方出錢，此文一出，引起許多網友討論。

「沒新房別想結婚」長輩不准買中古屋 夫妻背6萬房貸半年崩潰

買房是很多人的目標，但居高不下的房價讓人只能遠觀。一名網友分享自己同事結婚買房的經驗，本來只想要買總價不破千萬的老透天，沒想到固執長輩聽了極為反對，導致夫妻倆買了一間新屋卻背上一個月近6萬的房貸，繳半年多就快喘不過氣了。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。