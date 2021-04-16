「女友可愛又善良」甜蜜同居 男才發現衛生習慣超差求助網友

都說「相愛容易相處難」，談戀愛甜蜜蜜，看著對方一顰一笑都好完美，但真實的生活卻可能是幻滅的開始。有位男網友在Dcard感情板發文，「女友在我心中是一個超可愛又善良的女生」，小情侶不久前開始同居新生活，沒想到女友生活習慣不佳，不倒垃圾、髒衣服亂塞，讓他急忙向網友求救，「很喜歡她，不想分手...到底該怎麼跟女友好好說」。

原PO表示，跟女友交往快半年，同居才發現，女友會把乾淨的、髒的衣服全部混在一起；女友不喜歡倒垃圾，也不做垃圾分類，明明住家有垃圾集中處，女友卻還是會將吃完好幾天的便當直接一袋袋堆地上，甚至即便衛生棉沾有經血，廁所垃圾也放很多天不丟，質問女友竟得到「垃圾還沒有滿啊」，或是「噴除臭噴霧就沒味道了」這樣的答案，讓他大傻眼。

PO文一出，回響熱烈，「我男友跟你女友一樣，我也不知道怎麼溝通」、「衛生習慣很難改變，不是接受就是跟她一樣」、「真的愛她，只能容忍或溝通」、「香香的女生...房間不一定是香的...只能說 你要讓她養成好習慣。」

「對感情問題一律勸分」的網友們，這回也佛心提出建議，「準備洗衣籃，安排倒垃圾時間、洗衣時間」、「買有蓋子的垃圾桶」、「廁所垃圾袋用小的，滿了就拿出去」、「如果不想勤快倒廁所的垃圾，買直接沖馬桶的衛生紙」、「女友也這樣...我常說我們一起去倒垃圾、一起去洗衣服」、「用緩和的語氣跟她說，垃圾不倒會長蟲，之後再適時提醒她，如果她還是沒有做到也不用太生氣，代表你可以放下這段感情」。

原PO後來也回應，說經過溝通，和女友說好一些生活公約，女友也承諾如果她忘記做，要原PO提醒她，她也願意慢慢養成習慣。原PO說，希望未來真的可以一起變好、變乾淨。