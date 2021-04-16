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主臥遭老婆家族輪流霸佔 他怨睡客廳6年：吃喝玩樂都我付

聯合新聞網 / 綜合報導
一名男網友抱怨婚後老婆娘家人常到他家住，甚至吃喝玩樂的花費都由他買單。 圖／ingimage
一名男網友抱怨婚後老婆娘家人常到他家住，甚至吃喝玩樂的花費都由他買單。 圖／ingimage

常聽人說結婚不只是兩個人的事，也是兩個家庭的事，但結婚之後總是不希望各自的生活被打擾，一名男網友在臉書抱怨太太的家人時常到他家住，不僅「霸佔」主臥室，吃喝玩樂的花費也都由他買單，甚至還要幫忙顧小孩，讓這名男網友氣憤又無奈，其他人也替他抱屈。

原PO在臉書「靠北婚姻2.0」寫道因為老婆不想跟公婆住，因此他們自己買了間房子，沒想到婚後太太娘家的人輪流到他家住，連大舅子、小舅子也來，還得讓出主臥室給他們睡，原PO夫妻倆則睡客廳，讓他非常介意。

原PO不滿地說，自己花費多一點點就會被岳家的人檢討，甚至還要定期調查他的收入跟薪資，但對方一家人來玩吃一餐至少好幾千元，不合口味還會餐後檢討，連出去玩一次花費好幾萬元都要原PO買單，讓他氣得說「難怪他們放假都往我們家跑」。

原PO表示這樣的情況已經6年了，除了上班，只要一放假還要陪對方出去玩，並且幫忙照顧小孩，讓他無奈地說「這是不是聽起來哪裡怪啊？還是我心胸太狹窄想不開啊？」

貼文也讓網友們看不下去，「忍受好久，家人有家人空間與個人放鬆，這樣也不會很累。你太太完全忽略你的心情」、「很不禮貌的家人」、「拿出理性當眾發一次脾氣，一定有效果。軟土深掘，男女都一樣，人性」、「基本上6次就忍不住了，你還能忍6年」、「怎麼覺得你老婆自私呢，說好的不要跟公婆住的目的不就是要減少生活習慣不同的磨擦，怎麼她就不管你的感受，強制讓你配合啊」。

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