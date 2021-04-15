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「不到1克拉就是你丟臉」！她嫌求婚鑽戒太小 網怒批：妳不適合結婚

聯合新聞網 / 綜合報導
一名準新娘抱怨求婚鑽戒和結婚鑽戒不能一起並論，結婚鑽戒至少要1克拉以上，認為「訂婚時閨密參加才會有面子」，此文一出，引起許多網友討論。圖／ingimage
一名準新娘抱怨求婚鑽戒和結婚鑽戒不能一起並論，結婚鑽戒至少要1克拉以上，認為「訂婚時閨密參加才會有面子」，此文一出，引起許多網友討論。圖／ingimage

許多男生求婚時會想出各種創意的妙招給未婚妻驚喜，一名準新娘抱怨求婚鑽戒和結婚鑽戒不能一起並論，結婚鑽戒至少要1克拉以上，認為「訂婚時閨密參加才會有面子」，且自己也有買黃金戒指及項鍊給未婚夫，認為鑽戒應該由對方出錢，此文一出，引起許多網友討論。

一名準新娘在「靠北婚姻2.0」發文，她表示求婚鑽戒和結婚鑽戒不能一起併論，「求婚鑽戒是求婚用，結婚鑽戒是結婚用不一樣」，認為未婚夫求婚鑽戒買60分超小顆，結婚鑽戒要1克拉以上才好看，且閨密們都會參加訂婚典禮，若鑽戒買太小顆很沒面子，「若被問到你老公買鑽戒多大時，不到1克拉就是你丟臉」，且自己有買黃金戒指及項鍊給對方，未婚夫本來就該買結婚鑽戒給自己「鑽戒本來就是我選你出錢，你本來就必須要買結婚鑽戒給我」。

網友紛紛痛批原po，「婚姻的價值如果是建立在鑽戒大小，那娶你還真是丟了面子」、「大小不重要，重要的是心意他愛你，不是那不值錢的面子」、「不要結婚，自己愛買多大就買多大的鑽石」、「搞不清楚婚姻是什麼，真的不要把結婚當辦party玩，會後悔死」、「婚前所累積的債務會導致婚後的生活品質不好，更甚至是感情的破裂...」、「好好去了解婚姻的意義，再去考慮要不要結婚吧」。

有網友則表示，若什麼都要比較會相當累，「連鑽戒都要比，一輩子要比的可多了...活的好累」、「婚後就是柴米油鹽醬醋茶，什麼都要比，妳不適合結婚」、「過日子比鑽戒重要，人比人氣死人，知足常樂的生活往往比物質更重要」。

有網友分享自身經驗，就算結婚時沒有鑽戒也很幸福「我們結婚沒錢沒鑽戒，結婚時都戴鋯石幾千塊就解決了，不過我老公很照顧家庭，也會幫忙顧小孩，現在回想起來結婚也只是當一天的王子公主，其他的才是真日子」、「我的求婚戒沒有一克拉我驕傲！結婚只有對戒沒有鑽！我更驕傲」、「有戒指就很有心了，在一起是一輩子，3.22克拉都會離婚了，何必在意這個」。

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