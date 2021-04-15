「沒新房別想結婚」長輩不准買中古屋 夫妻背6萬房貸半年崩潰

買房是很多人的目標，但居高不下的房價讓人只能遠觀。一名網友分享自己同事結婚買房的經驗，本來只想要買總價不破千萬的老透天，沒想到固執長輩聽了極為反對，導致夫妻倆買了一間新屋卻背上一個月近6萬的房貸，繳半年多就快喘不過氣了。

網友在臉書「爆廢1公社」發文講述自己同事的經驗，他們夫妻倆本來已經各存100萬初頭當頭期款，準備買下一棟20幾年，總價不超過1千萬的老透天，剩下部分申請房貸，試算後每個月負擔很輕，只占所得比2成多。

但是有固執的長輩認為「買什麼中古屋！我們那個年代沒有在買二手的！妳阿公存幾年錢還不是自己買！你們家沒留房子給你也沒新房子別想結婚！不要讓我知道你們去租房子！那是居無定所的人在做的事情！」。

於是夫妻被迫買下一間2房2廳新成屋，賣掉原有零碎資產湊東湊西勉強拚出頭期，雙薪不到10萬元的他們，一個月要付將近6萬元的房貸，現在才繳了半年多就快喘不過氣。

原PO認為，「如果早點知道，也許會建議他們，都成年人了，何必在意他們講的話，他們要的面子都只是浮雲，自己的口袋飽才是真的，房貸佔所得比超過4成基本上完全不考慮了」。

網友看完也紛紛回應「長輩都是出嘴的」、「要提建議就出錢啊，不用還的那種而且至少一半。」、「好猛喔，一個月不到十萬，貸款六萬，誰給他們勇氣的」、「房貸還沒付完，房子就已經折舊了，一生就為了一棟房子」、「太有勇氣了，一個月六萬，有新屋卻沒有生活品質了」。

也有人覺得「這根本是你朋友自己的問題」、「長輩說的為啥你朋友要照單全收⋯」、「已經是成年人，長輩的話要尊重，但不是樣樣言聽計從」、「自己判斷，其他沒什麼好說」、「什麼都聽長輩的，繳不起也是自找的」。