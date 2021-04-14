每月砸萬元撐著請女友吃大餐 一句回話爆血汗內幕

很貴的愛情還是愛情嗎？一名男子在PTT上爆料，稱他認識一對情侶，每月兩人都會上昂貴餐廳用餐，且每次均由男方付費，在某次又要約吃飯時的對話，讓女方相當驚訝，原來男友是靠這樣工作才付得起每次約會的餐費。

原PO表示，該對情侶習慣去高級餐廳用餐，兩人每頓飯下來，男方都得一次噴出3至6張千元大鈔才能了事，這樣的大餐並非在情人節、生日等特殊節日才發生，而是一個月數次慣性地「例行性約會」。

一開始女方並未多想，以為男友本來就有錢；某次跟男友提及「突然想吃個便宜韓式料理」，男友竟回覆：「吃這個最划算，不然每次都要存好久的錢，才能請妳吃飯一次。」讓她聽了相當內疚，但也沒有想付錢的意思，原PO還爆料男方為了給女生吃好吃的，「一個人默默的外送到凌晨3.4點，偶爾兼個流汗工地差」，直嘆：「人正真好」。

原PO詢問，覺得女方該如何做會比較恰當，需要把之前的餐廳錢平分後給男友嗎？網友各有說法，有人認為這位男生真的太打腫臉充胖子了，「有經濟上的壓力為什麼不說」，「覺得這個男的好可悲」，「只會用錢砸，這男的也不行。」

對於女方回應，普遍給予負評，認為「覺得內疚又不想貼錢就是說說而已。」有人還認為女方就是重物質，「正常人誰每週3-6千在吃飯，還不覺得有問題」，認為對他的感情都假的。但也有人認為女方已經很不錯，沒直接嗆沒錢不講，沒說分手就很感恩了。還有人覺得打腫臉的不是真的有錢，這樣的愛情即便當下沒分手，分開也是早晚的事。