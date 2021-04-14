快訊

直播／拜登老友陶德訪問團抵台 將展開為期三天訪問

台積電南科廠驚傳停電？ 公司回應了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

每月砸萬元撐著請女友吃大餐 一句回話爆血汗內幕

聯合新聞網 / 綜合報導
情侶約會，若是打腫臉換來的愛情，能夠持久嗎？圖片來源：Ingimage
情侶約會，若是打腫臉換來的愛情，能夠持久嗎？圖片來源：Ingimage

很貴的愛情還是愛情嗎？一名男子在PTT上爆料，稱他認識一對情侶，每月兩人都會上昂貴餐廳用餐，且每次均由男方付費，在某次又要約吃飯時的對話，讓女方相當驚訝，原來男友是靠這樣工作才付得起每次約會的餐費。

原PO表示，該對情侶習慣去高級餐廳用餐，兩人每頓飯下來，男方都得一次噴出3至6張千元大鈔才能了事，這樣的大餐並非在情人節、生日等特殊節日才發生，而是一個月數次慣性地「例行性約會」。

一開始女方並未多想，以為男友本來就有錢；某次跟男友提及「突然想吃個便宜韓式料理」，男友竟回覆：「吃這個最划算，不然每次都要存好久的錢，才能請妳吃飯一次。」讓她聽了相當內疚，但也沒有想付錢的意思，原PO還爆料男方為了給女生吃好吃的，「一個人默默的外送到凌晨3.4點，偶爾兼個流汗工地差」，直嘆：「人正真好」。

原PO詢問，覺得女方該如何做會比較恰當，需要把之前的餐廳錢平分後給男友嗎？網友各有說法，有人認為這位男生真的太打腫臉充胖子了，「有經濟上的壓力為什麼不說」，「覺得這個男的好可悲」，「只會用錢砸，這男的也不行。」

對於女方回應，普遍給予負評，認為「覺得內疚又不想貼錢就是說說而已。」有人還認為女方就是重物質，「正常人誰每週3-6千在吃飯，還不覺得有問題」，認為對他的感情都假的。但也有人認為女方已經很不錯，沒直接嗆沒錢不講，沒說分手就很感恩了。還有人覺得打腫臉的不是真的有錢，這樣的愛情即便當下沒分手，分開也是早晚的事。

一名男子為了應付女友每月例行性的大餐約會，經常得跑外送到凌晨。此為示意圖，報系資料照
一名男子為了應付女友每月例行性的大餐約會，經常得跑外送到凌晨。此為示意圖，報系資料照

愛情

延伸閱讀

吃霸王餐？情侶叫外送屢稱打翻要求退款 店家：根本不是我們餐點

台中Uber外送員深夜闖紅燈 撞上BMW噴飛送醫不治

外送點荷包蛋「備註加2片火腿」 老闆怕被負評照做 網怒：奧客無極限

進台積電4個月秒走人！他揭6點「殘酷職場文化」：排擠新人是真的…

相關新聞

每月砸萬元撐著請女友吃大餐 一句回話爆血汗內幕

一開始女方並未多想，以為男友本來就有錢；某次跟老男友提及「突然想吃個便宜韓式料理」，男友竟回覆：「吃這個最划算，不然每次都要存好久的錢，才能請妳吃飯一次。」讓她聽了相當內疚，但也沒有想付錢的意思，原PO還爆料男方為了給女生吃好吃的，「一個人默默的送外到凌晨3.4點，偶爾兼個流汗工地差」，直嘆：「人正真好」。

有孩子更幸福！調查：女生育意願27.3%經濟是最大阻力 逾4成曾因房事卻步

32歲的小吳，國立大學畢業後直接進入職場，在外商公司擔任經理，年收入突破100萬元，但已有穩定交往多年女友的他，還在猶豫該不該進入下一個人生階段，「如果只問我有沒有打算生小孩，我的答案是有；但我還不確定自己的能力，夠不夠讓孩子得到像我一樣的成長環境和教育資源。」

【生活的風景】新真／不老童顏

女兒五歲時，我們搬進這城市，日後每次見到這雕像，她總是喜歡和他們並肩嬉笑、排隊看世界。

【童年記憶】馥芙／萬年第一排

自幼因為個子嬌小，打從幼稚園起，我便坐在教室第一排的位置，也就是離老師講課最近的搖滾區。畢業多年後的小學同學會上，小羽打...

【親子之間】張雅雯／別怕，我陪你

「媽媽，別怕，我陪妳！」我和十二歲的小兒子站在十米高台，他用足以擠出嘴角小酒渦的笑容對我說。

她答應求婚又後悔！反被男友「收回求婚」 女友怒：像被退貨

一對交往長達7年，同居4年的情侶，雙方也都有結婚的共識，某次男方帶著大學同學，一起在陽明山的餐廳跟女方求婚，當下女生覺得「來的很突然」，不過還是答應了求婚；不過事後，卻感覺這樣的求婚有一點點「草率」，認為結婚要從長計議，且男生有想要生小孩的計畫，女生目前還沒有想生，認為結婚這件事情要緩緩。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。