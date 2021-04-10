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高中開始背學貸！遭媽討「每月1萬孝親 」崩潰嘆：每餐剩52元

聯合新聞網 / 綜合報導
一名網友分享，自己從高中就開始背學貸，畢業之後月薪只有24k，每個月扣除基本開銷後大約剩下15K，還要給家裡10K的孝親費。 示意圖／ingimage
一名網友分享，自己從高中就開始背學貸，畢業之後月薪只有24k，每個月扣除基本開銷後大約剩下15K，還要給家裡10K的孝親費。 示意圖／ingimage

不少大學生選擇使用就學貸款來付學費，但日前卻有一名網友分享，自己從高中就開始背學貸，在大學讀的是醫務管理，畢業之後月薪只有24k，每個月扣除基本開銷後大約剩下15K，還要給家裡10K的孝親費，儘管和家裡反應，但媽媽卻堅持「妳該對這個家負責」，每月給完孝親費後每月僅剩5500元可以生活，讓他不禁覺得「我是不是該思考一下，跟泡麵公司合作了」。

原PO在Dcard上發文分享，因剛出社會在醫院作櫃檯，所以薪資只有24K，而從高中就開始背學貸的他，每個月還必須付學貸3000元，再加上每年還要負擔48K的保險費，零零總總扣下來後每個月剩下15500元可以用，但媽媽卻還跟她要1萬元的孝親費，儘管已經和家人說明自己生活困難，卻反遭嗆「妳該對這個家負責，對自己負責」。

對於每個月僅有5500元可以用的原PO也說明，這樣換算下來每天伙食費只有52元，除此之外，媽媽也曾和他提及，未來的嫁妝要自己存，想買房想幹嘛都自己存，讓他氣得直呼「妳是想餓死妳親女兒？我要好好思考一下，是不是該跟泡麵公司合作一下了」。

原PO也說明，家中的手足都是重度身障者，從高中開始就在扛學貸，爸媽對她的行蹤也很要求，下課後只能馬上回家，不然爸媽就會瘋狂打給原PO身邊朋友找人，連現在這份工作都是經過家人同意，他也補充，自己曾面試上醫院月薪30K的職位，還提供住宿，但卻因為家人不同意便拒絕此機會。

此貼文一出後，不少網友們紛紛回應表示，「你直接給少一點，我覺得你最好用轉帳的比較好，才不會被告棄養」、「孝親費就是量力而為，不要再被親情勒索了」、「你自己都快活不下去了欸，不用問他們意見了，直接給少一點」、「保險費太高了啦，我哥就是被保險拖垮」。

學貸 孝親 保險 薪資 Dcard

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