男友是玩咖？神明警告她別交往 網友抽絲剝繭：是真的

有時候宗教信仰可以給人指點迷津和方向，一名女網友在交友軟體上認識現在的男朋友，並且交往兩個多月，但家裡的神明卻告訴她這個男生是個玩咖，不適合交往，讓女網友不知道該聽神明的，還是相信男友。網友們也從她的貼文裡找到一些關鍵字，認為神明說的沒錯，並勸女網友考慮清楚。

原PO在《Dcard》表示家裡是開宮廟的，之前在交友軟體上認識了一個男生，兩人聊了半個月後決定見面，男生表示因為收到兵單不想錯過她，於是選擇跟她在一起。兩人交往過程中相處得很好也很開心，沒有什麼吵架，但日前家中的千歲卻告訴她這個男生不好，若繼續再一起以後會後悔。

千歲還告訴她男友是個玩票性質的人，表面功夫做得很好，這讓原PO相當猶豫，「可我真的不想失去他，好不容易遇到一個對我這麼好的男生，可我聽到這個消息，對我打擊真的很大，可是不到最後誰會知道呢，還是要為了我們的感情勇敢點，我真的不想我的人生都被干涉」。

她事後補充說男友知道這件事，還委屈的說「不被看好的感覺很差」，但也願意改進自己的缺點，希望兩人能夠一起努力。原PO發文想詢問鄉民的意見，「如果這件事，發生在你們身上，你們的選擇是什麼？」

網友們也從原PO的貼文找到一些關鍵字判斷，「呃…所以神明說的是對的，妳男友真的是愛玩的人，不然他為什麼說他會改」、「看到『交友軟體』這四字就知道神明是對的」、「神明不知道是不是對的，但15天就想在一起，挺搞笑的」、「他說他要改變，那就代表神明反對是正確的」、「交友軟體裡的男生10個有8個渣」、「以過來人立場，會用交友軟體真的不要碰啦」、「先不說神明怎麼說，依照妳的描述我就覺得這個男生不ok」。

不過也有人覺得太過迷信，「可以持保留態度謹慎觀察，但過於執著就是迷信了」、「選擇還是在妳身上，神明沒辦法幫妳決定」、「為什麼你們會覺得自己道行有高到可以正確解讀神明的意思？」、「是神明交男朋友，還是妳交啊？」、「我是妳男友聽到妳連交往都要神明同意，真的會直接放生」。