妻不去婆婆告別式 卻要夫同搬娘家照顧岳母 網：雙標勸分

婚前的約定，婚後能算數嗎？有位人夫面臨了這樣的困境。因為兩家人不睦，他和妻子婚前說好「自己長輩自己照顧」，當他母親病逝，妻子甚至拒絕去婆婆的告別式。多年後遇到類似狀況，岳母生病，妻子卻要求他一起搬回娘家照顧媽媽，讓他覺得不公平，起了離婚的念頭。

這位人夫在Dcard以「婚前討論好的不要全信」發文，他說「兩人在不被長輩們祝福的情況下完婚，約定好自己的長輩自己照顧」。原PO母親罹患癌症，他每周北高奔波，妻子不曾去過，也冷淡拒絕出席婆婆告別式。多年後岳母生病，妻子常跑回南投老家，甚至還要求「我們可不可以搬回南投一起照顧媽媽」，原PO一口回絕，直言「立場互換，怎麼妳會如此雙重標準？」

原PO補充，當年岳母欠賭債，婆媳最大的問題是來自於岳家、婆家有債務糾紛，因為長輩紛爭無法解決，所以夫妻才約定好「自己的長輩自己照顧」。妻子如今為照顧岳母長期住在南投，還說「不想要分隔兩地，希望男方能不計前嫌跟她家人一起生活」，但原PO無法接受，才想離婚，然後獨自撫養女兒長大，不要受娘家影響。

網友一面倒，「沒有將心比心還雙標，太誇張了」、「再怎麼跟長輩不合，喪禮也不參加，有點說不過去。太太比較自我一點」、「孝順別外包好嗎？連告別式都沒去，你更沒必要承受她的原生家庭」、「如果原PO夫妻倆沒有什麼折衷方案，真的只能離婚了」。

也有人為太太緩頰，「這樣的協議在最初看起來很完美，但真的遇到事情的時候它就變成壓垮婚姻的引爆線。因為這個協議本身就代表了對彼此的約束和不信任。」網友紛紛獻上祝福，「原PO真的辛苦了，本來一段感情、婚姻就是需要互相扶持、體諒的」、「看完內文只想說辛苦了，熊熊給你一個擁抱。」、「可以感受到原PO哀莫大於心死的冷」。