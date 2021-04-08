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年輕人「不婚不生」沒什麼好驚訝？ 他分析4大關鍵：怎麼敢生

聯合新聞網 / 綜合報導
台灣少子化問題日益嚴重，並在2020年時首度出現人口負成長。示意圖。 中央社
台灣少子化問題日益嚴重，並在2020年時首度出現人口負成長。示意圖。 中央社

根據內政部統計，台灣在2020年時，首度出現人口「負成長」，其中，主因之一的少子化問題日益嚴重，已成為不可忽視的社會結果問題。對此，前外交官劉仕傑表示，自己聽到年輕人「不婚不生」早就不感到稀奇，他更直言導致少子化的4大關鍵，包含高房價、高物價、低薪及公托不足。

劉仕傑在臉書發文表示，台灣的少子化問題存在已久，包含自己周遭的適婚年齡朋友，幾乎也都不婚不生，原因很簡單，其實就是「養不起」，甚至直至今日，「適婚年齡」根本也不存在，許多人選擇單身過日子，因為「適婚年齡」一詞，帶給他們龐大壓力。

劉仕傑進一步點出，養不起小孩的原因其實也不複雜，若以雙北舉例，首先，如果家中長輩有留房子給你，那會比大多數人輕鬆許多，但若是自己在北部打拚，在台北租套房，一個月起碼一萬以上，若月薪四萬，還有三萬餘額，但包含伙食費、交通費、社交聚餐、治裝以及偶爾生病看診等等，零零總總下來根本所剩無幾。

劉仕傑表示，這一切花費，都還不包含可能需要幫忙家人承擔開銷的狀態，雖然每個人狀況不同，但以這樣的收支來說，「怎麼敢結婚？怎麼敢生小孩？」，光是婚後換成一房一廳或兩房一廳，租金就再從兩萬五起跳，而生小孩更是無底洞，私托一個月大概需兩萬多元，一年得付12個月。

劉仕傑直言，養小孩的費用，真的會讓父母勒緊褲帶，即使要說是「甜蜜的負擔」，也真的是「甜蜜且沈重的負擔」，因此，他直言，在高房價、高物價、低薪及公托不足的台灣生活下，聽到朋友們說不婚不生，已經完全不驚訝了。

少子化 結婚 單身 私托

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