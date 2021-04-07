快訊

李義祥上銬狼狽現身 太魯閣號事故要角全在花檢問訊

太魯閣號殉職司機袁淳修斷肢最晚尋獲 姐：留守到最後

聽新聞
test
0:00 / 0:00

新人辦婚宴邀友傳訊「一桌3萬」 網看傻：暗示有低消？

聯合新聞網 / 綜合報導
舉辦婚宴除主方有諸多細節要注意，受邀者也常煩惱禮金金額。 圖／pixabay
舉辦婚宴除主方有諸多細節要注意，受邀者也常煩惱禮金金額。 圖／pixabay

結婚宴客是大事，方方面面都需準備周到，因此新人在確定婚期後，就會開始調查宴客人數，以便預訂餐廳、安排座位。不過有網友抱怨，在收到婚宴邀請的同時，對方竟同時將辦桌價格發過來，讓她「滿頭問號」。

舉辦婚宴不只主辦方忙得團團轉，要調查邀請人數、預訂場地等，對受邀者來說，也需苦惱禮金該包多少才合適。近日有網友在臉書社團「爆廢1公社」貼出截圖抱怨，只見朋友來訊邀請參加婚宴，除告知婚期在12月11日外，也提到宴客菜「一桌3萬」，讓她傻眼問「現在婚宴都會跟客人，告知桌錢嗎」，並稱自己是首次遇到。

網友收到婚宴邀請，訊息上註明宴客桌錢「一桌3萬」。 圖／爆料公社
網友收到婚宴邀請，訊息上註明宴客桌錢「一桌3萬」。 圖／爆料公社

對此狀況，網友紛紛覺得不可思議，也認為對方似乎隱含「別包太少」的意思在，「叫你紅包厚一點啦」、「可能怕有包600的人來」、「意思應該是包太少不要來」、「暗示禮金不能低於3000元的概念」，有人則嘲諷「怕虧錢就別宴客啊！直接登記最省」、「好像很厲害一樣，不可能去，高攀不起」、「太貴了，今次不出席了，下次結婚便宜一點我再來」、「怕虧錢真的可以不要辦，沒能力還想叫朋友幫出錢」。

也有人覺得先挑明價位可能減少糾紛，「這樣也好，價碼明確，就看自己能力，省得事後才要為這個吵架」、「我覺得先說很ok啊，你覺得貴就不要去，避免猜來猜去」。

不過有網友認為訊息內容不平常，「主人家沒有人在事先跟邀請的宴客告知桌錢的啦！都嘛宴客事後打聽詢問主人家的桌錢」、「內容感覺不像是在跟客人說呀」，有疑似知情人留言表示對話是「新人的媽媽對自己妹妹說」。

結婚 辦桌

延伸閱讀

送禮與婚禮的潛規則：不想砸大錢就錯了嗎？

參加南部喜宴25道菜多到爆 「手掌大」黑鮑魚、生蠔全上桌

海口人霸氣婚宴！每人1大條烏魚子 總舖師：這還不是最澎湃

超狂婚宴！整塊烏魚子端上桌 網笑：誰跟你一片一片？

相關新聞

年輕人「不婚不生」沒什麼好驚訝？ 他分析4大關鍵：怎麼敢生

根據內政部統計，台灣在2020年時，首度出現人口「負成長」，其中，主因之一的少子化問題日益嚴重，已成為不可忽視的社會結果問題。對此，前外交官劉仕傑表示，自己聽到年輕人「不婚不生」早就不感到稀奇，他更直言導致少子化的4大關鍵，包含高房價、高物價、低薪及公托不足。

新人辦婚宴邀友傳訊「一桌3萬」 網看傻：暗示有低消？

結婚宴客是大事，方方面面都需準備周到，是以新人在確定婚期後，就會開始調查宴客人數，以便預訂餐廳、安排座位。不過有網友抱怨，在收到婚宴邀請的同時，對方竟同時將辦桌價格發過來，讓她非常傻眼。

【生活趣聞】呂穎青／小手牽錯大手

年底清出三件粉紅背心，想起小女兒認錯人的往事。

【生活點滴】方齊／跨國搬家教會我的事

今年一月，我們把所有家當塞進行李箱，從荷蘭搬回台灣。在清空三層樓住家的過程，我這喜愛囤積物資的「倉鼠」，終於開始人生必修...

【童言童語】張采薇／不喜歡蠟筆

兩歲多的孫女，最近對酸甜苦辣鹹的食物已能分辨，她最喜歡吃又甜又軟的香蕉和略帶鹹味的酥脆花生等零食。

【說上幾句話】高翊峰／未滿十歲的人生四大困境？

夏：爸比，你覺得人生中最常碰到的三件事？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。