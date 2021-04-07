新人辦婚宴邀友傳訊「一桌3萬」 網看傻：暗示有低消？

結婚宴客是大事，方方面面都需準備周到，因此新人在確定婚期後，就會開始調查宴客人數，以便預訂餐廳、安排座位。不過有網友抱怨，在收到婚宴邀請的同時，對方竟同時將辦桌價格發過來，讓她「滿頭問號」。

舉辦婚宴不只主辦方忙得團團轉，要調查邀請人數、預訂場地等，對受邀者來說，也需苦惱禮金該包多少才合適。近日有網友在臉書社團「爆廢1公社」貼出截圖抱怨，只見朋友來訊邀請參加婚宴，除告知婚期在12月11日外，也提到宴客菜「一桌3萬」，讓她傻眼問「現在婚宴都會跟客人，告知桌錢嗎」，並稱自己是首次遇到。

網友收到婚宴邀請，訊息上註明宴客桌錢「一桌3萬」。 圖／爆料公社

對此狀況，網友紛紛覺得不可思議，也認為對方似乎隱含「別包太少」的意思在，「叫你紅包厚一點啦」、「可能怕有包600的人來」、「意思應該是包太少不要來」、「暗示禮金不能低於3000元的概念」，有人則嘲諷「怕虧錢就別宴客啊！直接登記最省」、「好像很厲害一樣，不可能去，高攀不起」、「太貴了，今次不出席了，下次結婚便宜一點我再來」、「怕虧錢真的可以不要辦，沒能力還想叫朋友幫出錢」。

也有人覺得先挑明價位可能減少糾紛，「這樣也好，價碼明確，就看自己能力，省得事後才要為這個吵架」、「我覺得先說很ok啊，你覺得貴就不要去，避免猜來猜去」。

不過有網友認為訊息內容不平常，「主人家沒有人在事先跟邀請的宴客告知桌錢的啦！都嘛宴客事後打聽詢問主人家的桌錢」、「內容感覺不像是在跟客人說呀」，有疑似知情人留言表示對話是「新人的媽媽對自己妹妹說」。