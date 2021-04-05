惡婆家逼媳婦「不買房就離婚」 網勸：快認賠殺出！

房價持續上漲，相比之下薪水卻只有些微漲幅，青年若想成家、買房、育兒勢必需花費大筆開銷，有時還得背上高額貸款，財富自由幾近空談。近日一名女網友發文哀嘆自己拚命工作仍舊存款微薄，還被丈夫與婆家要求「不買房就離婚」，貼文一出引起網友熱議。

原PO在「爆料2公社」發文訴苦，她在文中說明自己犧牲休閒與陪伴小孩的時間積極賺錢，努力看書學習新知識，也試著操作股票賺取額外收入，「回頭看看自己的存款與收益，還是少得讓人覺得無力⋯」。她渴望有錢有閒，如此她便能自由做想做的事，「可是現實卻是我們的收入跟支出不相上下，僅剩的一點盈餘還是因為現在住在娘家，沒有房租也不用負擔水電瓦斯」。

原PO接著不滿表示丈夫與婆家早知存款不多仍舊要求買房，還開出要買3房28坪、格局方正、總價低於1500萬、房子不登記她名下等條件，更要求原PO拿出婚前存款，威脅她不買房就要訴請離婚，讓她無奈直問「根本就買不起是要買什麼房子？」此外，原PO也坦言未來還是有離婚的打算，買房後還需要考慮財產分配，「現在這樣還能有點盈餘（1、2萬）可以存款可以投資不是很好嗎？到底要怎樣才能讓老公打消買房的念頭？」

貼文引起熱烈討論，網友紛紛勸原PO看清丈夫與婆家，「先問問老公，買房時，他願意出多少，如果只出一張嘴，那就免了」、「妳不覺得妳只是一台提款機嗎？如果連不拿錢出來買房就離婚這種話都說得出來，等妳的存款被花光了他還會有超過一百種理由要離婚，到時候他有房有車，而妳除了傷心後悔之外什麼都沒有」、「趕快離婚，妳有工作有能力，犯不著為了一個自私的男人拖累自己一生的幸福」、「妳都有在學習操作基金股票做投資，那怎麼沒有學到『認賠殺出、不該抱的股票就要果斷處理』的道理餒⋯⋯」。