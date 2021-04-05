快訊

屢次下台屢升官！ 林佳龍會不會也跟他一樣？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

她沒跟夫家去掃墓被婆婆偷罵 兒子曝：阿嬤說妳不負責任

聯合新聞網 / 綜合報導
網友沒有跟隨丈夫回家掃墓，就被婆婆在背後嚼舌根。圖為掃墓示意圖。圖／聯合報系資料照片
網友沒有跟隨丈夫回家掃墓，就被婆婆在背後嚼舌根。圖為掃墓示意圖。圖／聯合報系資料照片

清明節到了，許多人都會回鄉掃墓。有網友抱怨，老公帶著兒子去掃墓，婆婆卻跟兒子說「媽媽不負責任，沒來掃墓」。該網友向兒子解釋，「爸爸家的墓當然要爸爸自己負責啊！」想不到兒子竟說「阿嬤說妳已經嫁出去了！像阿嬤家的墓就交給她的兄弟掃」。

一名網友在PTT發文表示，老公近日帶兒子與夫家的家人一同去掃墓，回家後約11歲的大兒子卻對她說，「阿嬤說妳不負責任，沒去掃墓」，她解釋「爸爸家的墓當然要爸爸自己負責啊！」

想不到大兒子卻說，「阿嬤說妳已經嫁出去了！像阿嬤家的墓就交給她的兄弟掃」。她便向兒子解釋，現代人孩子生得少，不可能嫁出去就不管娘家的事情，她家也只有2個女兒，若兩人都不掃墓，等於無人負責。

該網友說，因為此事心情很差，「我打算向婆婆好好提醒，彼此觀念不同請包容，千萬不要對小孩批評他的媽咪」，她也嘆氣表示，「唉！指望我先生是不可能的，他一直說他也很為難」。

其他網友則表示「好糟！教自己兒子吧！在背後說人壞話是錯誤的行為」、「你不可能控制婆婆的嘴，只能自己教」、「下次帶兒子掃娘家的，不要回婆家」、「教好自己的兒子～順便說以後他老婆也不用掃」、「有些事情不是人家說的對，要有自己判斷的能力，跟兒子好好分析，價值觀這件事情」。

婆婆 清明節 PTT

延伸閱讀

黃色車燈才更亮？他好奇「為何新車車燈全改成白燈」 內行曝真相

「抱歉走錯間了！」小偷跟屋主四目交接 脫稿演出後開溜

男吃泡麵配這種飲料腹痛到暈倒 醫師驚：不要命！

日本中學「暗黑校規」要學生解襯衫、強脫內衣 律師轟：侵害人權

相關新聞

她沒跟夫家去掃墓被婆婆偷罵 兒子曝：阿嬤說妳不負責任

清明節到了，許多人都會回鄉掃墓。有網友抱怨，老公帶著兒子去掃墓，婆婆卻跟兒子說「媽媽不負責任，沒來掃墓」。該網友向兒子解釋，「爸爸家的墓當然要爸爸自己負責啊！」想不到兒子竟說「阿嬤說妳已經嫁出去了！像阿嬤家的墓就交給她的兄弟掃」。

男提醒女友帶學生證「省30元」遭提分手 網秒懂：早就想分

一段感情的維持需要雙方努力，有時外人看來微不足道的小事可能會釀成情侶日後的激烈爭吵。近日有網友分享與友人的聊天記錄，他表示朋友原定要跟女朋友去動物園約會，卻因提醒「可以省30塊」而遭提分手，貼文引起網友討論。

每7對夫妻就有1對不孕 人工受孕有哪幾種方式？

想要擁有自己的寶寶，是許多夫妻的夢想，如果沒有辦法自然懷孕，目前要透過人工來幫助受孕，有哪幾種方式？

【家人關係】得光／有弟如兄

我常想，當年註生娘娘是否錯置了我們的出生順位？你應該是哥哥，我是妹妹。

【心情點滴】橋下船槳／染髮

手心一綹母親灰白相間的髮，由上而下梳抹混合化學藥味的染劑，盡可能避免碰觸任一處頭皮，卻仍是免不了。

丈夫逼她當家庭主婦 人妻拚出百萬年薪「30歲終獲自由」

過去有著「男主外女主內」的觀念，如今社會風氣開放，這類性別約束已經不再適用。不過還是有些人存在著類似的想法。日本媒體最近就報導一則夫妻糾紛，就是因此而起。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。