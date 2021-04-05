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她沒跟夫家去掃墓被婆婆偷罵 兒子曝：阿嬤說妳不負責任
清明節到了，許多人都會回鄉掃墓。有網友抱怨，老公帶著兒子去掃墓，婆婆卻跟兒子說「媽媽不負責任，沒來掃墓」。該網友向兒子解釋，「爸爸家的墓當然要爸爸自己負責啊！」想不到兒子竟說「阿嬤說妳已經嫁出去了！像阿嬤家的墓就交給她的兄弟掃」。
一名網友在PTT發文表示，老公近日帶兒子與夫家的家人一同去掃墓，回家後約11歲的大兒子卻對她說，「阿嬤說妳不負責任，沒去掃墓」，她解釋「爸爸家的墓當然要爸爸自己負責啊！」
想不到大兒子卻說，「阿嬤說妳已經嫁出去了！像阿嬤家的墓就交給她的兄弟掃」。她便向兒子解釋，現代人孩子生得少，不可能嫁出去就不管娘家的事情，她家也只有2個女兒，若兩人都不掃墓，等於無人負責。
該網友說，因為此事心情很差，「我打算向婆婆好好提醒，彼此觀念不同請包容，千萬不要對小孩批評他的媽咪」，她也嘆氣表示，「唉！指望我先生是不可能的，他一直說他也很為難」。
其他網友則表示「好糟！教自己兒子吧！在背後說人壞話是錯誤的行為」、「你不可能控制婆婆的嘴，只能自己教」、「下次帶兒子掃娘家的，不要回婆家」、「教好自己的兒子～順便說以後他老婆也不用掃」、「有些事情不是人家說的對，要有自己判斷的能力，跟兒子好好分析，價值觀這件事情」。
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