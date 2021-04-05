男提醒女友帶學生證「省30元」遭提分手 網秒懂：早就想分

一段感情的維持需要雙方努力，有時外人看來微不足道的小事可能會釀成情侶日後的激烈爭吵。近日有網友分享與友人的聊天記錄，他表示朋友原定要跟女朋友去動物園約會，卻因提醒「可以省30塊」而遭提分手，貼文引起網友討論。

原PO在臉書社團「爆怨2公社」發文爆料「朋友為了省門票費，結果被女朋友分手了！」，他在文中說明友人的悲慘事件，朋友與女友兩人都還是學生，原本預計趁著連假去動物園散心，男生貼心提醒女友記得帶學生證，買學生票入場可以折30元，沒想到卻引起女友不滿，「她說買票沒到一百也要打折？」

原PO不解兩人都還是學生，男生省一點錢合情合理，「省錢沒什麼不好啊」，朋友則無奈回應女友不想這樣，接著又說女友已經跟他提「分手」，讓他疑惑直呼「這樣子就分手？」

貼文引起網友熱烈討論，部份網友認為是價值觀落差，或是女生感受不佳才釀成爭吵，「有沒有可能平常就太省，人家忍很久之類的。之前念大學的時候身邊就有一對情侶，喝對方一口紅茶要討五塊，多吃了三根薯條也要付五塊，買個關東煮還要被阻止，要等一個十塊才能買」、「價值觀不同啊，沒有誰對誰錯，一個認為應該省小錢，一個認為小錢不要太計較」、「其實不是多少錢的問題，是女生覺得男生願不願意花錢在自己身上的感覺。不過能省幹嘛不省，學生省點錢才能去做更多事情」。

不過也有網友一針見血點出關鍵，「只要想分手，甚麼都是藉口」、「忍很久，剛好找到藉口，當然分」、「想分手連你腿毛少一根都能當理由好嗎」、「想分手任何事都可以是理由，不想分手，水深火熱也拉不開」。