丈夫逼她當家庭主婦 人妻拚出百萬年薪「30歲終獲自由」

過去有著「男主外女主內」的觀念，如今社會風氣開放，這類性別約束已經不再適用。不過還是有些人存在著類似的想法。日本媒體最近就報導一則夫妻糾紛，就是因此而起。

根據日本媒體「文春Online」報導，一位化名神山塔子的女性，過去是貿易公司事務員。她在20幾歲時，就與大他20歲的男性結婚。神山雖然因為結婚的關係一度辭職，不過還是做著派遣的工作賺錢。然而此舉卻引來丈夫的不滿，總認為「靠我賺的錢就夠了吧」，不斷對神山施壓。

在老公堅持之下，神山還是把派遣的工作辭了，專心當起家庭主婦，然而丈夫的限制行為卻沒因此停止。即使生活費充足，丈夫仍然不允許神山購買自己想要的東西，並檢視帳本裡的一切開銷。雖然丈夫會把信用卡給她，但最後的帳單都得讓丈夫過目，完全沒有自由使用的空間。而且連神山想和朋友們相聚都有困難。

在如此不自由的生活下，神山暗自決定要擺脫這段婚姻，於是想到可以考看護師試試。靠著自己努力用功，以及從家人那借來的費用，神山先順利考進了看護師學校。就在她知道自己得以入學之後，也正式向丈夫攤牌，並且回到老家生活。

這一切讓蒙在鼓裡的丈夫非常生氣，好幾次殺到神山的老家要帶她走，也傳了無數的LINE和信。即使神山也不是動搖過，但仍然堅持心意。在學校三年的看護師課程下，她終於考得了執照，進入醫院就職，正式成為年薪700萬日幣（約相當於新台幣179萬）的看護師，並且與丈夫離婚。

過去經濟雖然可以倚賴丈夫，但卻少了人身自由。如今達成經濟自主，靠自己就能養活自己，神山自稱這是「30歲才終於嚐到自由的滋味」。報導也指出，由於社會風氣的轉變，女性不再是侷限於家庭之內。未來將有更多女性能夠自行決定出路，將會是日本社會的趨勢。