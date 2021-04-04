快訊

太魯閣號事故新進度！尋獲肇事工程車行車記錄器 隧道現場暫停施工

兒少保護福利法案推手 法務部前部長羅瑩雪昨晚辭世

聽新聞
test
0:00 / 0:00

丈夫逼她當家庭主婦 人妻拚出百萬年薪「30歲終獲自由」

聯合新聞網 / 綜合報導
日本一位太太被丈夫限制人身自由，決定靠自己賺錢，擺脫丈夫的束縛。示意圖，非當事人及事物。圖片來源／ingimage
日本一位太太被丈夫限制人身自由，決定靠自己賺錢，擺脫丈夫的束縛。示意圖，非當事人及事物。圖片來源／ingimage

過去有著「男主外女主內」的觀念，如今社會風氣開放，這類性別約束已經不再適用。不過還是有些人存在著類似的想法。日本媒體最近就報導一則夫妻糾紛，就是因此而起。

根據日本媒體「文春Online」報導，一位化名神山塔子的女性，過去是貿易公司事務員。她在20幾歲時，就與大他20歲的男性結婚。神山雖然因為結婚的關係一度辭職，不過還是做著派遣的工作賺錢。然而此舉卻引來丈夫的不滿，總認為「靠我賺的錢就夠了吧」，不斷對神山施壓。

在老公堅持之下，神山還是把派遣的工作辭了，專心當起家庭主婦，然而丈夫的限制行為卻沒因此停止。即使生活費充足，丈夫仍然不允許神山購買自己想要的東西，並檢視帳本裡的一切開銷。雖然丈夫會把信用卡給她，但最後的帳單都得讓丈夫過目，完全沒有自由使用的空間。而且連神山想和朋友們相聚都有困難。

在如此不自由的生活下，神山暗自決定要擺脫這段婚姻，於是想到可以考看護師試試。靠著自己努力用功，以及從家人那借來的費用，神山先順利考進了看護師學校。就在她知道自己得以入學之後，也正式向丈夫攤牌，並且回到老家生活。

這一切讓蒙在鼓裡的丈夫非常生氣，好幾次殺到神山的老家要帶她走，也傳了無數的LINE和信。即使神山也不是動搖過，但仍然堅持心意。在學校三年的看護師課程下，她終於考得了執照，進入醫院就職，正式成為年薪700萬日幣（約相當於新台幣179萬）的看護師，並且與丈夫離婚

過去經濟雖然可以倚賴丈夫，但卻少了人身自由。如今達成經濟自主，靠自己就能養活自己，神山自稱這是「30歲才終於嚐到自由的滋味」。報導也指出，由於社會風氣的轉變，女性不再是侷限於家庭之內。未來將有更多女性能夠自行決定出路，將會是日本社會的趨勢。

日本 結婚 婚姻 離婚

延伸閱讀

男「承諾未來」向33歲女友求婚 一要求讓她遲疑：要嫁嗎？　

曾以為台男好溫柔…產前丈夫一舉動 日本女作家決心離婚

夫薪資全上繳公婆 妻流產只換來一個眼神「太好了妳不用辭職」

31歲仍單身！他學歷、收入都優 卻因「聊天方式」老被甩

相關新聞

丈夫逼她當家庭主婦 人妻拚出百萬年薪「30歲終獲自由」

過去有著「男主外女主內」的觀念，如今社會風氣開放，這類性別約束已經不再適用。不過還是有些人存在著類似的想法。日本媒體最近就報導一則夫妻糾紛，就是因此而起。

婆婆索錢豬隊友擺爛 她做完月子怒提離婚：黑心就是要退貨！

有情人婚後生活出現摩擦，許多問題橫生，若無法互相體諒、包容，實在是傷感情。有媳婦痛批老公與婆婆天天擺爛甚至冷嘲熱諷，令原PO氣得直呼「算我眼瞎倒霉，月子做完直接離婚，贍養費我也不要，小孩自己養」。

八字不合？桃園女教師交男友1年跑醫院29次 分手收場

桃園市中壢美滿服務中心為男女牽紅線成功件數不少，但也有交往後分手，原因大個案而有不同，一位國中女老師與男生交往一年，雖然...

【走味關係】走味關係／嘗試，嚐試

從一月底到二月初，大概就是沉迷於新興社群軟體Clubhouse之中。

女友吐槽跟婆婆同住是舊觀念 他護「獨居母」駁：一定選媽媽

不少女性婚後都住進男方家裡，但有一名男網友PO文透露，家中只有媽媽一人，婚後並不希望離開媽媽，希望女友能跟他一起住進家裡，但女友卻不願意，還說這是上個時代的觀念了，但他坦言「如果真的要二選一的話，我是一定選媽媽」，文章一出，讓許多網友頻頻勸分。

不爽小姑遺產拿8千萬！長媳怒砸「祖先牌位」下場超悽慘

遺產問題總是不斷上演，擺在眼前的大筆財產，考驗著兄弟姊妹的感情。命理老師廖美然分享了一個案例，一名長子媳婦不滿小姑分走了8千多萬的遺產，自己的兒子是長孫卻什麼都沒拿到，不僅開始不拜祖先，甚至還氣砸祖先牌位，結果下場相當淒慘。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。