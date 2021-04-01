快訊

巨大聲響嚇壞鄰居！金門驚傳民宅氣爆 造成1死1重傷

台股泡沫化？券商、壽險大戶前2月減碼逾600億

聽新聞
test
0:00 / 0:00

女友吐槽跟婆婆同住是舊觀念 他護「獨居母」駁：一定選媽媽

聯合新聞網 / 綜合報導
不少女性婚後都會住進男方家中，但原PO女友卻不同意婚後和婆婆同住。示意圖／ingimage
不少女性婚後都會住進男方家中，但原PO女友卻不同意婚後和婆婆同住。示意圖／ingimage

不少女性婚後都住進男方家裡，但有一名男網友PO文透露，家中只有媽媽一人，婚後並不希望離開媽媽，希望女友能跟他一起住進家裡，但女友卻不願意，還說這是上個時代的觀念了，但他坦言「如果真的要二選一的話，我是一定選媽媽」，文章一出，讓許多網友頻頻勸分。

這名35歲的男網友透過Dcard發文，表示女友認為現在不跟公婆住已經是常態，但原PO家中只剩下他跟媽媽，且媽媽有些老毛病，不希望讓媽媽一個人在家，但女友卻非常反對，他坦言「如果女友爸媽也要一起住，我是很樂意，其實我喜歡大家都能一起住，但通常長輩們是不要的」，如果交換立場，也願意跟女友爸媽同住。

原PO透露，媽媽因為腸胃不好，雖然看過醫生但無法根治，除了要控制飲食，平時覺得疼痛就要立即就醫，否則嚴重將有休克情形發生，平均大概一年會發生一次，「安養中心不是不好，但也要尊重媽媽意願，況且這樣情形應該不用去」。

文章曝光後，許多人就留言建議他「可以跟長輩住同一棟大樓」，但對於他和女友觀念不合的狀況，不少人也勸他盡早分手，「基本上女友一開始就抗拒了，以後如果一起住，我想最痛苦的會是你當夾心餅乾」、「那你就繼續選媽媽，不要耽誤女友了，讓她自由去找想法觀念相通的人吧」、「你想法不奇怪，但你女友想法也很合理，盡量拉近你和女友的想法落差是一個解決方法，不然只有好聚好散」。

Dcard 婆婆 情侶 分手

延伸閱讀

男用遺產買房「登記單親老媽名下」 女友動粗怒嗆：媽寶沒擔當

準丈母娘開條件要他婚後住娘家 網評好康「包吃包住包女兒」

老公不付寶寶寫真費用還當眾「洗臉」 全職媽：活該被糟蹋？

不爽小姑遺產拿8千萬！長媳怒砸「祖先牌位」下場超悽慘

相關新聞

女友吐槽跟婆婆同住是舊觀念 他護「獨居母」駁：一定選媽媽

不少女性婚後都住進男方家裡，但有一名男網友PO文透露，家中只有媽媽一人，婚後並不希望離開媽媽，希望女友能跟他一起住進家裡，但女友卻不願意，還說這是上個時代的觀念了，但他坦言「如果真的要二選一的話，我是一定選媽媽」，文章一出，讓許多網友頻頻勸分。

不爽小姑遺產拿8千萬！長媳怒砸「祖先牌位」下場超悽慘

遺產問題總是不斷上演，擺在眼前的大筆財產，考驗著兄弟姊妹的感情。命理老師廖美然分享了一個案例，一名長子媳婦不滿小姑分走了8千多萬的遺產，自己的兒子是長孫卻什麼都沒拿到，不僅開始不拜祖先，甚至還氣砸祖先牌位，結果下場相當淒慘。

【童言童語】曾慧敏／痛苦兩天不划算

小學三年級的女兒放學回家第一件事就是寫功課，這天只見她在書包裡翻了又翻，就是找不到自然作業簿，我料想她應是忘了帶回來，好...

【遠距婚姻教我的事】Maya／情緒的拋接球

當兩人相隔海洋，實質的「相伴」僅僅依靠通訊言語時，如何承接對方與自己生活情緒的起伏？兩年遠距生活裡，這是我們必經的磨練。

【親子互動】新真／媽媽，妳還好嗎？

朋友傳來短訊，說她和兒子又起衝突，問我該怎麼辦？她這一問，我想起前幾年自己也是和兒子摩擦不斷，終日爭吵，吵到幾無寧日的不...

老公不付寶寶寫真費用還當眾「洗臉」 全職媽：活該被糟蹋？

當夫妻擁有愛的結晶之後，要兼顧工作和養育小孩是非常辛苦的事情，這時常有其中一人選擇放棄工作，改當全職家管負責打理家中事務。一名全職媽媽分享日前遭遇，她表示自己年薪破百萬的老公不但不願付錢購買寶寶寫真，還當著眾人的面「洗臉」她，難堪處境...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。