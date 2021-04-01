女友吐槽跟婆婆同住是舊觀念 他護「獨居母」駁：一定選媽媽

不少女性婚後都住進男方家裡，但有一名男網友PO文透露，家中只有媽媽一人，婚後並不希望離開媽媽，希望女友能跟他一起住進家裡，但女友卻不願意，還說這是上個時代的觀念了，但他坦言「如果真的要二選一的話，我是一定選媽媽」，文章一出，讓許多網友頻頻勸分。

這名35歲的男網友透過Dcard發文，表示女友認為現在不跟公婆住已經是常態，但原PO家中只剩下他跟媽媽，且媽媽有些老毛病，不希望讓媽媽一個人在家，但女友卻非常反對，他坦言「如果女友爸媽也要一起住，我是很樂意，其實我喜歡大家都能一起住，但通常長輩們是不要的」，如果交換立場，也願意跟女友爸媽同住。

原PO透露，媽媽因為腸胃不好，雖然看過醫生但無法根治，除了要控制飲食，平時覺得疼痛就要立即就醫，否則嚴重將有休克情形發生，平均大概一年會發生一次，「安養中心不是不好，但也要尊重媽媽意願，況且這樣情形應該不用去」。

文章曝光後，許多人就留言建議他「可以跟長輩住同一棟大樓」，但對於他和女友觀念不合的狀況，不少人也勸他盡早分手，「基本上女友一開始就抗拒了，以後如果一起住，我想最痛苦的會是你當夾心餅乾」、「那你就繼續選媽媽，不要耽誤女友了，讓她自由去找想法觀念相通的人吧」、「你想法不奇怪，但你女友想法也很合理，盡量拉近你和女友的想法落差是一個解決方法，不然只有好聚好散」。