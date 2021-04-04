婆婆索錢豬隊友擺爛 她做完月子怒提離婚：黑心就是要退貨！

有情人婚後生活出現摩擦，許多問題橫生，若無法互相體諒、包容，實在是傷感情。有媳婦痛批老公與婆婆天天擺爛甚至冷嘲熱諷，令原PO氣得直呼「算我眼瞎倒霉，月子做完直接離婚，贍養費我也不要，小孩自己養」。

一名女網友於臉書社團《靠北婆婆2.0》中發文抱怨，婚後雖沒有與公婆同住，但她懷孕期間孕吐嚴重老公不僅不聞不問，家事更是完全不願意幫忙，婆婆甚至到處宣揚「兒子很可憐，老婆懷孕沒在工作，要賺錢養老婆」，甚至稱原PO「餓她兒子」，不幫老公煮飯，種種言行終令她心灰意冷。

產後因有保險給付，婆婆甚至獅子大開口索要給付，大吵大鬧要求孩子「跟夫姓」，並以此要脅不會付養育孩子的錢。原PO坐完月子後，便向老公提出離婚，心痛表示「反正婆婆這個黑心工廠就是要讓她倒，黑心貨就是要退貨！婚前睜大眼是沒用的，我千挑萬挑，挑到一個黑心產品。婚前婆家一個樣，婚後又一個嘴臉，售後服務爛到家，氣死人」。

原PO也於文末提到，詢問過身邊許多已婚女性，大家都不後悔生孩子，但全都後悔結婚，令她不禁搖頭嘆道「這些老公跟婆婆們是不是要反省啊？」

網友紛紛留言為原PO加油打氣，「妳很棒，即時停損，往後的生活少了這些拖油瓶，幸福多了」、「勇敢斷捨離，早離早幸福」、「遇到這樣的家庭遲早都會離開的，很欣賞妳的長痛不如短痛！」、「媽咪加油，這種隊友趁早離開就對了」。