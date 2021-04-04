快訊

太魯閣號事故傳已口頭請辭 林佳龍：該負責任不會迴避

太魯閣號罹難者確認身分下修為48人 檢察長：不排除再變動

聽新聞
test
0:00 / 0:00

婆婆索錢豬隊友擺爛 她做完月子怒提離婚：黑心就是要退貨！

聯合新聞網 / 綜合報導
原PO產後怒提離婚，勇敢斷捨離豬隊友與惡婆婆，示意圖。圖／Ingimage
原PO產後怒提離婚，勇敢斷捨離豬隊友與惡婆婆，示意圖。圖／Ingimage

有情人婚後生活出現摩擦，許多問題橫生，若無法互相體諒、包容，實在是傷感情。有媳婦痛批老公與婆婆天天擺爛甚至冷嘲熱諷，令原PO氣得直呼「算我眼瞎倒霉，月子做完直接離婚，贍養費我也不要，小孩自己養」。

一名女網友於臉書社團《靠北婆婆2.0》中發文抱怨，婚後雖沒有與公婆同住，但她懷孕期間孕吐嚴重老公不僅不聞不問，家事更是完全不願意幫忙，婆婆甚至到處宣揚「兒子很可憐，老婆懷孕沒在工作，要賺錢養老婆」，甚至稱原PO「餓她兒子」，不幫老公煮飯，種種言行終令她心灰意冷。

產後因有保險給付，婆婆甚至獅子大開口索要給付，大吵大鬧要求孩子「跟夫姓」，並以此要脅不會付養育孩子的錢。原PO坐完月子後，便向老公提出離婚，心痛表示「反正婆婆這個黑心工廠就是要讓她倒，黑心貨就是要退貨！婚前睜大眼是沒用的，我千挑萬挑，挑到一個黑心產品。婚前婆家一個樣，婚後又一個嘴臉，售後服務爛到家，氣死人」。

原PO也於文末提到，詢問過身邊許多已婚女性，大家都不後悔生孩子，但全都後悔結婚，令她不禁搖頭嘆道「這些老公跟婆婆們是不是要反省啊？」

網友紛紛留言為原PO加油打氣，「妳很棒，即時停損，往後的生活少了這些拖油瓶，幸福多了」、「勇敢斷捨離，早離早幸福」、「遇到這樣的家庭遲早都會離開的，很欣賞妳的長痛不如短痛！」、「媽咪加油，這種隊友趁早離開就對了」。

婆婆 懷孕 離婚

延伸閱讀

機車上有蛇！龜殼花探頭說嗨令他嚇瘋急拆車 全網震驚

奇葩鄰居堪比妖魔鬼怪！ 他當管委後嘆：想回去住透天

店家謝絕美食外送「外帶自取」公告曝露黑暗面 眾人吐苦水：很傷

店家推50元超佛防疫便當 奧客未戴口罩開蓋挑選遭砲轟

相關新聞

婆婆索錢豬隊友擺爛 她做完月子怒提離婚：黑心就是要退貨！

有情人婚後生活出現摩擦，許多問題橫生，若無法互相體諒、包容，實在是傷感情。有媳婦痛批老公與婆婆天天擺爛甚至冷嘲熱諷，令原PO氣得直呼「算我眼瞎倒霉，月子做完直接離婚，贍養費我也不要，小孩自己養」。

八字不合？桃園女教師交男友1年跑醫院29次 分手收場

桃園市中壢美滿服務中心為男女牽紅線成功件數不少，但也有交往後分手，原因大個案而有不同，一位國中女老師與男生交往一年，雖然...

【走味關係】走味關係／嘗試，嚐試

從一月底到二月初，大概就是沉迷於新興社群軟體Clubhouse之中。

女友吐槽跟婆婆同住是舊觀念 他護「獨居母」駁：一定選媽媽

不少女性婚後都住進男方家裡，但有一名男網友PO文透露，家中只有媽媽一人，婚後並不希望離開媽媽，希望女友能跟他一起住進家裡，但女友卻不願意，還說這是上個時代的觀念了，但他坦言「如果真的要二選一的話，我是一定選媽媽」，文章一出，讓許多網友頻頻勸分。

不爽小姑遺產拿8千萬！長媳怒砸「祖先牌位」下場超悽慘

遺產問題總是不斷上演，擺在眼前的大筆財產，考驗著兄弟姊妹的感情。命理老師廖美然分享了一個案例，一名長子媳婦不滿小姑分走了8千多萬的遺產，自己的兒子是長孫卻什麼都沒拿到，不僅開始不拜祖先，甚至還氣砸祖先牌位，結果下場相當淒慘。

【童言童語】曾慧敏／痛苦兩天不划算

小學三年級的女兒放學回家第一件事就是寫功課，這天只見她在書包裡翻了又翻，就是找不到自然作業簿，我料想她應是忘了帶回來，好...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。