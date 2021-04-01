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不爽小姑遺產拿8千萬！長媳怒砸「祖先牌位」下場超悽慘

聯合新聞網 / 綜合報導
一名長子媳婦不滿小姑分走了8千多萬的遺產，自己和兒子卻什麼都沒拿到，不僅開始不拜祖先，甚至還氣砸祖先牌位，結果下場相當淒慘。 圖／ingimage
一名長子媳婦不滿小姑分走了8千多萬的遺產，自己和兒子卻什麼都沒拿到，不僅開始不拜祖先，甚至還氣砸祖先牌位，結果下場相當淒慘。 圖／ingimage

遺產問題總是不斷上演，擺在眼前的大筆財產，考驗著兄弟姊妹的感情。命理老師廖美然分享了一個案例，一名長子媳婦不滿小姑分走了8千多萬的遺產，自己的兒子是長孫卻什麼都沒拿到，不僅開始不拜祖先，甚至還氣砸祖先牌位，結果下場相當淒慘。

廖美然在節目「新聞挖挖哇」分享了一個爭遺產案例，一位經商的父親，家中有兩名兒子和一名女兒，在父親過世後，留了很多遺產給他們，一個人分了約8千萬台幣，但長子媳婦卻越想越不滿，認為小姑出嫁了，這8千萬應該分給自己。

女子老公也解釋，法律上本來就要給之外，加上妹妹不孕症，當初爸爸媽媽就有說，因為身體關係，所以可能會給她多一點遺產，因為怕她不能生，嫁過去不知道能不能幸福，當初兩個哥哥也都同意這件事。

沒想到聽完後女子還是不開心，每天都跟老公吵架，還罵他「軟弱、沒用、不敢爭取」，長孫應該要多一份，但卻都沒拿到，吵到後面女子故意都不拜祖先，還灌輸小孩「你的阿公、阿婆不愛你」觀念，掃墓時叫小孩都不用去，也和老公吵離婚。

後來女子在清明節快到的時候，仍然堅持不拜祖先外，還把祖先牌位摔在地上，之後她開始每天做惡夢，夢到公公婆婆來打她，她每天都感覺很痛，開始反悔和老公吵離婚，結果老公受不了，決定提出離婚，3年後娶了第二任老婆，對前任小孩都很好。

遺產 媳婦

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