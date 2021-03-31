老公不付寶寶寫真費用還當眾「洗臉」 全職媽：活該被糟蹋？

當夫妻擁有愛的結晶之後，要兼顧工作和養育小孩是非常辛苦的事情，這時常有其中一人選擇放棄工作，改當全職家管負責打理家中事務。一名全職媽媽分享日前遭遇，她表示自己年薪破百萬的老公不但不願付錢購買寶寶寫真，還當著眾人的面「洗臉」她，難堪處境讓她大嘆「沒收入真的活該倒楣被糟蹋嗎？」

一名網友在PTT上分享「全職媽媽的悲哀」，她提到和先生結婚7年育有一女一男，分別2歲5個月和剛滿月，所幸先生年薪破百萬，原PO便辭去工作在家照顧小孩。原PO提到日前和先生出門挑選寶寶寫真時，因老公一句「錢他帶」便只拿了手機出門，殊不知這卻為夫妻口角埋下種子。

一到挑片現場後，原PO表示老公不斷嫌棄寶寶照片不好看、不願付錢，即便原PO苦苦哀求「可以先幫轉帳，回家再給你嗎」，卻換來老公冷回一句「這種照片，我不想經過我的帳戶轉帳，妳問業務如果客人沒帶錢又沒帶卡要怎麼辦」。枕邊人冷酷話語，讓原PO不禁當場落淚，一旁負責寶寶寫真事項的業務只能尷尬地遞衛生紙。

談到遭老公在外人面前「洗臉」，原PO表示「原來全職媽媽的可悲就是連自己想要的東西都買不起」，更大嘆「沒收入真的活該倒楣被糟蹋嗎？」即使返家後老公低下頭道歉，而且也匯款處理寶寶寫真費用，原PO仍暗自下定決心，待坐完月子就要重返職場，「自己不能失去經濟來源，不然真的很卑微」。

貼文曝光後引起眾多網友回應，「好過分，妳出了月子就快點投履歷找工作吧」、「妳老公是這種人，真的快出去工作賺錢吧，才不會被糟蹋啊」；不過也有人持不同看法，「妳老公有錯，但妳似乎也需要多聽聽老公的想法」、「這次的事情跟全職媽媽沒有關係，就是沒帶錢包的關係」、「不帶錢包建議手機支付，或網路App轉帳辦好就沒有這些問題」。

對於網友反過來指責「沒有顧慮先生立場」，原PO也在文末補充，她表示當初照片雙方爭執不下的原因是老公認為不符預期，但原PO因為照片主角是親生小孩反倒覺得成品效果還OK，至於照片費用也以現金還給老公。原PO表示看完網友推文後，自嘆當初沒有顧及老公立場，而坐完月子後托嬰和重返職場的事情則將和老公討論。