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女友爸媽瞧不起月收3萬要求分手 他尬曝：我在板橋有5間房

聯合新聞網 / 綜合報導
月收3萬的男網友被女友爸媽嫌棄到不行，但其實他在板橋擁有5間房子。示意圖／ingimage
月收3萬的男網友被女友爸媽嫌棄到不行，但其實他在板橋擁有5間房子。示意圖／ingimage

男女朋友交往穩定後通常都會和對方父母見面，期許家人也能喜歡自己的另一半。不過，近日有一名男子見了女友父母，對方卻對他「月收3萬」盡是嫌棄，但除了月薪比女友低之外，其實他在板橋擁有5間房子，這狀況讓他相當煩惱，文章曝光後引起網友熱議。

這名男網友在臉書粉專「靠北女友my girl」發文表示，25歲的他月領3萬元，小3歲的女友則月收3萬5左右，前幾天見了女友爸媽，卻被嫌棄月薪3萬元太低，被女友爸媽要求分開，這時原PO透露「我爸給我5間位於板橋的房子有一些在貸款」，雖然女友也不忘幫他美言幾句，但仍感覺對方對他滿是嫌棄。

原本說好要帶女友爸媽去吃飯，但他們卻臨時說吃飽了，最後只帶著女友去吃飯，場面相當尷尬，他不知所措地詢問「我知道我工作不夠好，女友又年輕美麗，我真不知道我現在可以做什麼事，想問問各位有什麼可以給我建議的？」

文章曝光後引起大批網友討論，就有人表示「3萬真的很低，但5間房很多，你其實屌打月入10萬的無殼蝸牛」、「可以說我有5間房，被動收入每月10萬」、「5間房子打趴一堆人」、「房子出租，租金收入加上去」。

不過也有網友苦勸原PO，「勢力眼的家人，還是不要了，以後問題一堆」、「如果你女友的最大優點只有年輕和美麗，那為了她忍受勢利又沒修養的岳父母根本不值得，分手找下個就好了」、「好恐怖的岳父母…如果女友挺你再試著交往，畢竟你不是跟岳父母交往」。

情侶 薪資

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