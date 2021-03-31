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準丈母娘開條件要他婚後住娘家 網評好康「包吃包住包女兒」

聯合新聞網 / 綜合報導
一名男網友與交往2年的女友近日終於論及婚嫁，但女友媽媽表示不願女兒忍受婆媳問題，便要求他入贅女方家。示意圖／ingimage
一名男網友與交往2年的女友近日終於論及婚嫁，但女友媽媽表示不願女兒忍受婆媳問題，便要求他入贅女方家。示意圖／ingimage

想結婚卻沒錢買房怎麼辦？一名男網友在臉書社團「靠北婚姻2.0」發文表示，近日與交往2年女友論及婚嫁，但女友媽媽私下開門見山地問他「存款多少？」原PO老實交代有80幾萬，她聽了坦言「存款太少，很難給她女兒保障安全感，除非男方爸媽願意出手幫忙，否則買不起房子」，就連頭期款要準備多少，女友媽媽都有意見，最後她給原PO兩種選擇，「一是想辦法湊足頭期款買房，二是婚後住女方娘家來存錢」。

女友媽媽堅持不肯讓女兒與公婆同住，她表示年輕時被公婆刁難，所以不會讓女兒走一樣的路、吃一樣的苦，她和姊妹淘討論後也認為「媳婦不跟公婆同住才能減少婆媳問題」，她更承諾「婚後住娘家的話，生活開銷娘家全負擔，更會把他當成親生兒子看待」，等有能力買房後再搬出去住。

不過，女友媽媽要求原PO向爸媽提議是自願住娘家，這讓原PO坦言不知該如何開口，也認為女友媽媽的態度強硬讓他不知該如何是好，便上網尋求網友建議。

雖然原PO相當苦惱，但故事曝光後，許多網友們紛紛大讚「求之不得啦！包女兒還包吃包住，去哪找？」、「女生的爸媽都這麼替你們想了，還有什麼好猶豫的？不然你爸媽能幫忙嗎？」、「其實丈母娘很替你想，她知道你現在存款不夠買房，所以提議去住她們家這樣可以幫你省錢、讓你存錢，又可以避免婆媳問題」、「我覺得很好啊，至少沒有逼你一定要先有房子再嫁女兒」。

但也有不少人認為女友媽媽只是把話說得好聽，紛紛留言「在古代這叫入贅」、「這跟把賺的錢都交給老婆一樣概念」、「明則好意，實則就近看管」、「丈母娘這樣做何嘗不是在刁難女婿呢？不懂到底要什麼保障安全感？」、「既然女兒要有保障那就讓丈母娘出頭期款不就好了」。

婚姻 媳婦 買房

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家是許多人的避風港，而家人則是最信任、最緊密的關係，然而一但牽扯上金錢利益糾葛，往往因混雜了情感因素而有理說不清。近日一名網友發文訴苦「被家人盜刷信用卡」，且刷卡金額不小，引起網友熱議。

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結婚是人生大事，但在婚前的準備和討論常常會讓兩個人，甚至兩家人撕破臉，一名男網友在臉書「靠北婚姻2.0」發文，抱怨在和女友家人討論結婚事宜時談得很不愉快，尤其買房這件事讓他覺得壓力非常大，但貼文一出許多人都力挺女方立場，認為這樣要求很合理。

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