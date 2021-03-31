快訊

北檢認證的有論文及學歷！彭文正污衊蔡英文遭起訴

女遭弟盜刷十幾萬…父勸「年記小不要計較」 網：告下去！

聯合新聞網 / 綜合報導
一名網友發文訴苦「遭弟弟盜刷十幾萬」，引起網友熱烈討論。圖片來源／ingimage
一名網友發文訴苦「遭弟弟盜刷十幾萬」，引起網友熱烈討論。圖片來源／ingimage

家是許多人的避風港，而家人則是最信任、最緊密的關係，然而一但牽扯上金錢利益糾葛，往往因混雜了情感因素而有理說不清。近日一名網友發文訴苦「被家人盜刷信用卡」，且刷卡金額不小，引起網友熱議。

原PO在Dcard發文「弟弟偷我信用卡刷了十幾萬⋯」，她在文中說明媽媽很早就過世，而爸爸因為弟弟年紀還小而特別寵他，弟弟想要什麼都會盡量滿足。弟弟前陣子在準備學測，然而爸爸不滿他不夠積極準備，決定不給弟弟生活費作為懲罰，「結果我弟竟然偷我信用卡，上網刷了一堆線上遊戲裡不知道什麼鬼東西？？？」原PO表示自己也沒注意到簡訊，收到帳單才發現被盜刷十幾萬元。

原PO向爸爸反應這件事，沒想到爸爸竟然勸她不要跟弟弟計較，「弟弟還小不懂事，你就先幫他付一次？」原PO表示自己並不是希望爸爸幫她還錢，只是想討個公道，「但他這樣說我心真的涼一半⋯十八歲還小嗎？我也還有未來啊...」。她無奈表示自己才剛出社會，存款根本不夠償還，「之後想貸款買車未來也想買房，真的很怕信用上留紀錄。還差十幾萬不知道該怎麼還⋯」。

貼文一出，許多網友安慰原PO之外，也提供了許多實用建議，「弟弟誇張，爸爸也有問題。建議你可以先打電話去銀行問問盜刷處理，真的不行的話也只能先借錢還了，不然影響到信用對未來更不好」、「我說真的，去警局告他。你被偷錢，而且他是成人，必須體驗他的行為造成的後果」、「我之前戴牙套有用普匯借了十萬，審核流程還蠻快的，你可以去查查看。付完這筆一次斷絕關係！」。

盜刷 Dcard

延伸閱讀

有這麼好？男子帳戶收到網友匯5千 內行人驚：你是傻子嗎？

4年存100萬！女大生「租屋+沒拿家裡錢」 超猛秘訣公開

男大生跑熊貓21個月「賺84萬」曬薪資單 爽喊：財富自由

夫妻拿畢生積蓄買房 前屋主鑽法律漏洞一年後還不肯交屋

相關新聞

女遭弟盜刷十幾萬…父勸「年記小不要計較」 網：告下去！

家是許多人的避風港，而家人則是最信任、最緊密的關係，然而一但牽扯上金錢利益糾葛，往往因混雜了情感因素而有理說不清。近日一名網友發文訴苦「被家人盜刷信用卡」，且刷卡金額不小，引起網友熱議。

他怨女方家人逼結婚前買「2房2廳附車位」 網友爭鋒相對

結婚是人生大事，但在婚前的準備和討論常常會讓兩個人，甚至兩家人撕破臉，一名男網友在臉書「靠北婚姻2.0」發文，抱怨在和女友家人討論結婚事宜時談得很不愉快，尤其買房這件事讓他覺得壓力非常大，但貼文一出許多人都力挺女方立場，認為這樣要求很合理。

【生活趣聞】丁招弟／我是「老品」

那天從幼兒園接孫子回家，他仰頭喜孜孜地報告：「我今天賺到十三個代幣耶。」我邊稱讚邊問：「好厲害喔，你一定是表現很棒賺到的...

【家人關係】也許／婆婆的粥

一早幫女兒換好尿布、輕啟房門準備到浴室洗漱時，婆婆笑臉盈盈地走過來問道：「早餐吃粥好嗎？」「好啊！」我抱著女兒笑答。婆婆...

【思念之情】楊璧華／二輪車跑得快

熱愛旅行的母親，在六十八歲那年被突如其來的中風擊倒。當時我每天下班的第一要務就是載她去復健。看她意興闌珊、毫無鬥志的消極...

媽媽秘戀對面鄰居！法電影揭開不被看見的同志情

《兩人之間》（Two of Us）由Filippo Meneghetti執導，並代表法國角逐第93屆奧斯卡獎最佳國際影片。雖最終未獲入圍，但導演曾談到這部電影的發想，是來自於他周圍人物的親身經歷，而他一直思索著該如何詮釋這些生命經驗。電影劇情敘述兩位老年同性愛人，長久以來對外人隱藏的戀愛關係。兩位女主角妮娜與瑪德琳，是居住在對門的鄰居，同時也是交往許久的愛人，儘管瑪德琳有著一雙兒女，但她的子女們始終不知道她與妮娜的真實關係。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。