女遭弟盜刷十幾萬…父勸「年記小不要計較」 網：告下去！

家是許多人的避風港，而家人則是最信任、最緊密的關係，然而一但牽扯上金錢利益糾葛，往往因混雜了情感因素而有理說不清。近日一名網友發文訴苦「被家人盜刷信用卡」，且刷卡金額不小，引起網友熱議。

原PO在Dcard發文「弟弟偷我信用卡刷了十幾萬⋯」，她在文中說明媽媽很早就過世，而爸爸因為弟弟年紀還小而特別寵他，弟弟想要什麼都會盡量滿足。弟弟前陣子在準備學測，然而爸爸不滿他不夠積極準備，決定不給弟弟生活費作為懲罰，「結果我弟竟然偷我信用卡，上網刷了一堆線上遊戲裡不知道什麼鬼東西？？？」原PO表示自己也沒注意到簡訊，收到帳單才發現被盜刷十幾萬元。

原PO向爸爸反應這件事，沒想到爸爸竟然勸她不要跟弟弟計較，「弟弟還小不懂事，你就先幫他付一次？」原PO表示自己並不是希望爸爸幫她還錢，只是想討個公道，「但他這樣說我心真的涼一半⋯十八歲還小嗎？我也還有未來啊...」。她無奈表示自己才剛出社會，存款根本不夠償還，「之後想貸款買車未來也想買房，真的很怕信用上留紀錄。還差十幾萬不知道該怎麼還⋯」。

貼文一出，許多網友安慰原PO之外，也提供了許多實用建議，「弟弟誇張，爸爸也有問題。建議你可以先打電話去銀行問問盜刷處理，真的不行的話也只能先借錢還了，不然影響到信用對未來更不好」、「我說真的，去警局告他。你被偷錢，而且他是成人，必須體驗他的行為造成的後果」、「我之前戴牙套有用普匯借了十萬，審核流程還蠻快的，你可以去查查看。付完這筆一次斷絕關係！」。