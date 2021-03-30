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他怨女方家人逼結婚前買「2房2廳附車位」 網友爭鋒相對

聯合新聞網 / 綜合報導
結婚前的準備繁瑣，常常讓新人甚至兩家人鬧得不愉快。 圖／ingimage
結婚前的準備繁瑣，常常讓新人甚至兩家人鬧得不愉快。 圖／ingimage

結婚是人生大事，但在婚前的準備和討論常常會讓兩個人，甚至兩家人撕破臉，一名男網友在臉書「靠北婚姻2.0」發文，抱怨在和女友家人討論結婚事宜時談得很不愉快，尤其買房這件事讓他覺得壓力非常大，但貼文一出許多人都力挺女方立場，認為這樣要求很合理。

原PO表示今年（2021）初和女友求婚，事後父親找了媒人婆到女方家提親，並且商討結婚相關瑣事，但女方家人提出3個條件卻讓他們感到很不愉快。除了「不用聘金，給6萬當作餅錢即可」、「酒席簡單辦不用高級飯店」這2點以外，第3點要求必須買房當作結婚新房，而且至少要買2房2廳附停車位的格局，讓原PO覺得很不開心。

他說自己的存款只有50萬元，如果要買房大概得要有300萬元左右的頭期款，如此一來勢必家人得幫忙出250萬元來補齊，這讓原PO一家覺得很有壓力。女友家人告訴他家中只有2個女兒，每個都是寶貝，為了避免以後有婆媳問題，要求女兒不得與公婆同住，因此才要他們買房子。

光是為了買房這個問題，媒人婆就跑了2次與女方家人協調，但對方相當堅持，認為自己不要聘金、酒席也配合男方，所以買房這件事就必須要做到。

貼文引起熱烈討論，多數人都認同女方要求，「這條件一點也不嚴苛，而且很正常，女兒是我拉拔長大，絕不可能看她在婆家被當個外人，伺候婆家一家人，然後還被嫌」、「我覺得條件沒有很高啊，已經很合理了。沒錢讓我女兒有最基本的安定，我也不希望我女兒嫁」、「我自己結婚我也不想跟公婆同住，可以避免一些麻煩，男方沒辦法自己買房我可以自己買，但這存款是我的話我不太敢嫁」、「很合理耶，絕對不要同住這點以後你會感謝女方的家長，你或許才是最大既得利益者」。

不過也有人力挺男方，「聽起來頗好笑，生男生的父母好可憐」、「放生吧！別苦了自己，害了父母」、「當然我懂父母希望女兒好心情，但人家兒子也是從小寶貝到大的」、「什麼年代了，買房子還有男方獨出的道理，男女一人一半才對吧」、「為什麼一定是要男生買房，既然那麼寶貝女兒，女方家長應該準備新房」、「租屋也是一種方法」、「買房應該是雙方共同努力才對」。

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