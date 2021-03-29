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媳婦一定要幫忙掃墓？ 過來人傳授「1神招」當藉口

聯合新聞網 / 綜合報導
清明節連假將至，不少家庭已經開始安排掃墓的行程。 圖／聯合報系資料照片
清明節連假將至，不少家庭已經開始安排掃墓的行程。 圖／聯合報系資料照片

清明節連假將至，不少家庭已經開始安排掃墓的行程，但就有一名新婚的人妻對此抱怨，這是她第一年在婆家幫忙祭拜的事情，不但從早到晚都非常的忙碌，還必須要應付婆家各種長輩，讓她十分不解的覺得，當媳婦就應該要拜夫家過世的長輩，「娘家這邊都沒拜過，憑什麼嫁過去就要跟著拜？」

原PO在Dcard發文表示，自己第一次在婆家拜拜就讓她身心俱疲，從一大早忙著準備、拜拜、應付親戚、煮菜，整天下來疲憊神情全寫在臉上，不但雙眼已經放空，全身更是無力，甚至最後還被長輩問說「妳看起來很累耶」。

對此，原PO也解釋，在她認識丈夫以前，這些長輩就已經過世，根本從來沒有見過面，也互相不認識，因此讓她十分不解道「明明跟你們不同姓，為什麼還要拜他們啊？」她說明，現今社會已經男女平等，夫妻雙方「你顧你家、我顧我家，皆大歡喜不是嗎？」且只有媳婦要在清明節待在婆家幫忙實在不公平，想藉此問網友，是否有方法能讓她在明年逃過一劫。

此文一出，不少有經驗的網友們便紛紛回應表示、「月經來不能拿香」、「遇到這種場合，我就說我基督教，不能碰這些」、「如果真的不想做就請老公幫妳處理，但老公應該要幫妳處理，同樣的妳也該稍微讓步，不要讓老公為難」、「菜買現成的，一兩道用煮的就好了。」

但也有不少留言和原PO持不同看法，認為結婚後就都是一家人，不需要計較太多，而且這之中最重要的還是另一半態度，「如果說妳也會吃或喝拜拜的任何一個東西，那就建議妳可以幫忙，但是不是全部都丟給妳做」、「現在都是雙薪家庭居多，假日需要幫忙其實真的很累人，可是可以找方法替代溝通，煮飯麻煩就用買的，媳婦不好說出口就請妳老公說出口，而不是說什麼自己家自己管」。

媳婦 清明節 Dcard

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