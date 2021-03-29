想獲女生青睞？男生身高分水嶺曝光 網虧1條件才是關鍵

交往除了在意年齡、個性等因素，網友也好奇「身高」是否成為找到另一半的條件呢？一名PTT網友以「男生多矮會真的完全沒有女生市場？」為題引起討論，認為男生身高160公分就是「最後分水嶺」。

日前一名網友在PTT「WomenTalk」版發文表示，身邊友人身高為163、165公分左右，都已結婚生子，「但160（公分）以下的，好像幾乎都單身不然就是被甩」，詢問「男生多矮，會完全沒有台灣女生市場？」多數網友都認為160公分是最大極限，「170都快不行了」、「160以上還可以，155以上要非常喜歡，155以下不太行。」

不過此文也釣出身高未到「分水嶺」的網友反擊，「我15X有女朋友，不過矮男真的比胖妹慘」、「我158，已經有兩個小孩了。」、「我有個學弟160出頭，結果跟系上的小隻馬學妹在一起，畫面超可愛」，顯然身高並非交往的條件。

但也有網友回應「臉、個性比身高重要很多」、「有錢才能吸引正妹」、「1.錢 2.帥 3.個性好→符合任2個條件都不用怕沒女生愛」，還有網友開玩笑說「（男方）存款每一百萬加權一公分」，被誇「樓上中肯」。