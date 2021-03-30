快訊

長賜號已抵錨地停泊檢修 運河400艘「塞船」估3天半疏通

31歲仍單身！他學歷、收入都優 卻因「聊天方式」老被甩

聯合新聞網 / 綜合報導
一位日男雖然學歷和收入都不錯，但是因為談吐問題，始終無法找到對象。示意圖，非當事人及事物。圖片來源／ingimage
一位日男雖然學歷和收入都不錯，但是因為談吐問題，始終無法找到對象。示意圖，非當事人及事物。圖片來源／ingimage

現代社會中，單身男女的數量越來越多。許多人並非不想找尋另一半，但總是不得要領，造成即使交往了，最後也都會草草告吹。最近日本媒體就報導一位單身男子，分析其年過30還單身的原因。

根據日本媒體「オトナンサー」報導，一位31歲，化名柳田隆的男子，過去國高中都就讀純男校，大學時也就讀理工相關科系，因此在學生時代幾乎沒有和女生來往的經驗，更別說談戀愛了。即使出社會後也忙於工作，不知不覺就以單身的狀態度過了30歲。

柳田並非沒有積極的找過對象。畢業於日本知名私立大學，且收入高於平均的他，照理來講應該有不錯的客觀條件。然而他和對象嘗試交往時，總是一、兩次就被對方甩了。而女方拒絕的理由，經常都是嫌柳田「談話頻率不對」、「雖然是個老實人，但無法想像跟他結婚後生活如何」等等。

一位化名吉田京子的女士表示，當時她看到柳田的個人介紹時，曾經對他非常感興趣。然而實際交往之後，她確認為柳田雖然頭腦不錯，言談內容還算有趣，可是聊到最後，總是會做出比較負面的結論，讓氣氛一下子冷掉，更令吉田覺得要是跟他在一起，生活也不會開心。於是在兩次約會之後，就和柳田結束了關係。

報導指出，像柳田這樣的狀況並非單一案例。類似的男性或許因為生長環境的關係，平常都是在與同性談話，不太會意識到如何讓聊天內容更吸引人，甚至可能整場都在抱怨而不自知。然而無論性別，想要追到對象，外在和談吐品質都是很重要的。報導勉勵單身者可以從失敗中自我檢討，才能有朝一日找到談得來的對象。

單身 兩性關係

延伸閱讀

曾以為台男好溫柔…產前丈夫一舉動 日本女作家決心離婚

求不到紅線花錢買…她曝悲慘下場 網驚喜：是好事！

女友陪伴國考3年 公職男上榜後做這件事引眾怒

他曝40歲大叔仍單身「有3缺點不自知」 網哭：不要再嗆了

相關新聞

31歲仍單身！他學歷、收入都優 卻因「聊天方式」老被甩

現代社會中，單身男女的數量越來越多。許多人並不是不想找尋另一半，但總是不得其手，造成即使交往了，最後也都會草草告吹。最近日本媒體就報導一位單身男子，分析其年過30還單身的原因。

【2020第一屆「台灣房屋」親情文學獎‧評審推薦文】楊妙珍／告別

「我要穿龍笛的旗袍！別忘了喔。」老媽慎重交代。

【女性臉譜】吳明珠／阿華的種菜人生

勤奮的老媽，終於為家門前的一方土地找到耕種傳人了。

【我見我思】劉洪貞／卡拉最OK

午後的陽光暖暖的，牽著樓下阿嬸的白色小貴賓去公園散步。走著走著，隱約聽到陣陣歌聲傳來。有唱台語歌、客語歌、國語歌的，還有...

媳婦一定要幫忙掃墓？ 過來人傳授「1神招」當藉口

清明節連假將至，不少家庭已經開始安排掃墓的行程，但就有一名新婚的人妻對此抱怨，這是她第一年在婆家幫忙祭拜的事情，不但從早到晚都非常的忙碌，還必須要應付婆家各種長輩，讓她十分不解的覺得，當媳婦就應該要拜夫家過世的長輩，「娘家這邊都沒拜過，憑什麼嫁過去就要跟著拜？」

想獲女生青睞？男生身高分水嶺曝光 網虧1條件才是關鍵

交往除了在意年齡、個性等因素，網友也好奇「身高」是否成為找到另一半的條件呢？一名PTT網友以「男生多矮會真的完全沒有女生市場？」為題引起討論，認為男生身高160公分就是「最後分水嶺」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。