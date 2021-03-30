31歲仍單身！他學歷、收入都優 卻因「聊天方式」老被甩

現代社會中，單身男女的數量越來越多。許多人並非不想找尋另一半，但總是不得要領，造成即使交往了，最後也都會草草告吹。最近日本媒體就報導一位單身男子，分析其年過30還單身的原因。

根據日本媒體「オトナンサー」報導，一位31歲，化名柳田隆的男子，過去國高中都就讀純男校，大學時也就讀理工相關科系，因此在學生時代幾乎沒有和女生來往的經驗，更別說談戀愛了。即使出社會後也忙於工作，不知不覺就以單身的狀態度過了30歲。

柳田並非沒有積極的找過對象。畢業於日本知名私立大學，且收入高於平均的他，照理來講應該有不錯的客觀條件。然而他和對象嘗試交往時，總是一、兩次就被對方甩了。而女方拒絕的理由，經常都是嫌柳田「談話頻率不對」、「雖然是個老實人，但無法想像跟他結婚後生活如何」等等。

一位化名吉田京子的女士表示，當時她看到柳田的個人介紹時，曾經對他非常感興趣。然而實際交往之後，她確認為柳田雖然頭腦不錯，言談內容還算有趣，可是聊到最後，總是會做出比較負面的結論，讓氣氛一下子冷掉，更令吉田覺得要是跟他在一起，生活也不會開心。於是在兩次約會之後，就和柳田結束了關係。

報導指出，像柳田這樣的狀況並非單一案例。類似的男性或許因為生長環境的關係，平常都是在與同性談話，不太會意識到如何讓聊天內容更吸引人，甚至可能整場都在抱怨而不自知。然而無論性別，想要追到對象，外在和談吐品質都是很重要的。報導勉勵單身者可以從失敗中自我檢討，才能有朝一日找到談得來的對象。