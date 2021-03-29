女友陪伴國考3年 公職男上榜後做這件事引眾怒

你會因與交往多年的愛人「Level」不同而分手嗎？一名男網友在「Dcard」發文表示，自己考上公職，雖然已有交往3年、在民間企業上班的女友，但家人希望他能找同樣也做公職的對象，他還提到現任女友有幾個「缺點」讓他想提分手，詢問網友「如何讓她心甘情願又不難過離開我？」，貼文內容惹怒網友，幾乎一面倒回應「當你的女友好可憐」。

28歲的男網友日前在「Dcard」感情版發文，表示現任女友是他目前交往最久的一任，不僅陪伴他度過3年的國考歲月，還照顧他的生活起居並分擔房租。後來該名男子確定考上公職，卻萌生與女友分手的念頭，嫌棄對方在民間企業上班，並提到家人希望他能找同樣為公職的對象，「怕傷了她的心，但是我們現在條件真的差蠻多的。」

不僅如此，該名男網友還針對外表批評女友，「（我）身高181（公分）體重68（公斤）」、「女友身高153體重40左右」、「胸部不大應該是B（罩杯），月薪25K」，提到她「外表跟工作都不太行」，雖然為他付出很多，但不知如何開口與她分手，要網友給意見讓該名女子「心甘情願又不難過的離開我呢？」

此論點一出，網友幾乎一面倒抨擊男子行為太渣，表示「快分吧，誰攤上你誰衰」、「不要耽誤人家，而且跟胸部有什麼關係？」、「不小心矇上國營沒有比較屌誒」、「第一次那麼希望女方有準備綠帽給你（？」、「物以類聚啦，你嫌棄女友多爛你就有多糟」。

該名男子面對網友連番回應，澄清跟女友在一起時「她很幸福」，「但是我現在真的沒那麼愛她」，話鋒一轉又稱「這兩天會先跟朋友出去玩」、「之後再來煩惱選填志願和分手的事了」，也不忘回酸網友「我打那麼多你只注意胸部，不用那麼自卑欸」。