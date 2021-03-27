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過來人分享娶越南老婆經驗 網見合照歪樓：太正了吧

聯合新聞網 / 綜合報導
網友分享他取越南老婆的心得。 圖／ingimage
網友分享他取越南老婆的心得。 圖／ingimage

日前屏東一名30歲李姓男子，花費65萬從越南娶回一名20歲阮姓女子，沒想到阮女完成隔離後住進李男家中，卻在本月20日凌晨落跑，李男PO網尋妻，並祭出一萬元懸賞獎金。也引發網友討論，認為最近越南新娘很多拿完身份證就跑掉，有一名娶回越南新娘的人分享自己經驗「要先清楚她背後原因，然後去努力，如果只是簡單買老婆回來，不騙你騙誰？」

網友在PTT八卦板一篇討論「越南新娘到底好不好」的文章回應，他表示自己也是取越南新娘，當初是仲介介紹的，當初就知道自己老婆選擇要嫁到十萬八千里的海外，就是為了想慢慢改善家裡的生活環境，剛去她家裡的時候，真的連個像樣的廁所都沒有，於是知道老婆的心願就是能幫家裡蓋棟像樣的房子，既然都結婚了「當然她的心願就變成我的心願」。

原po表示，當時很多親戚都笑他台灣都沒房子，還急著蓋房子給別人住，這樣很蠢，但他都是笑笑而已，因為蓋房子也差不多也是一台國產汽車的錢而已。

他也說，當然那些騙婚或是騙身分證的事也不是沒想過，但是如果老婆真的離開或是沒辦法一起走到最後，也不會後悔，因為在付出這些事、這些錢的時候是開心的，也都付的心甘情願，雖然才結婚10年，但確定如果真的想跟另一個人共組家庭的話，就是必須可以付出不求回報。

他也認為，在台灣能找到一個這麼漂亮，又願意看得起你，幫你照顧公婆和生小孩的女人的老婆「我看這或然率大概是零」，也奉勸大家想娶外配一定要想清楚，既然大家都知道這是一種速成的婚姻關係，「自然要去清楚她背後的原因，然後去努力，如果只是簡單想說買一個老婆回來任勞任怨，說真的不騙你騙誰？」

網友看完也紛紛回應「正面推」、「你人真好，是我就當場嗆親戚了」、「推，一堆台男把老婆當傭人，人家不跑才怪」、「推，老實說互相啦，但結婚前還是先相處才知道是不是假的」很多人看了合照也猛推「老婆也太正了吧」、「炫耀文」、「郎才女貌」、「太正了吧」、「老婆好正，羨慕」。

越南 結婚

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