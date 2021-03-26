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男用遺產買房「登記單親老媽名下」 女友動粗怒嗆：媽寶沒擔當

聯合新聞網 / 綜合報導
一名男子用爺爺遺產買房，還登記在單親老媽名下，讓女友生氣了。圖為示意圖，非新聞當事人。 圖片來源／ingimage
一名男子用爺爺遺產買房，還登記在單親老媽名下，讓女友生氣了。圖為示意圖，非新聞當事人。 圖片來源／ingimage

很多人打拚，就是想擁有一個自己的家。有位男網友說，單親媽辛苦工作養大他和妹妹，全家人一直租屋過日子。半年前爺爺去世，他意外獲得一筆遺產。他用這筆錢幫家人買了房子，還登記在媽媽名下，卻惹怒女友，不但對他動粗還罵他「媽寶沒擔當」，讓他大嘆「我做錯了嗎...我真的只是想給媽媽和妹妹一個家」。

原PO在在「靠北女友my girl」臉書粉絲團發文，說自己是開飼料車的司機，媽媽在成衣廠辛苦工作養大他和妹妹，他和女友交往快兩年。爺爺過世後，原PO意外獲得一筆土地，他想賣地買間房子，讓媽媽、妹妹有安身之所，還想捐錢幫助弱勢。

女友卻不認同，要求遺產要「拿來結婚用」，還要買房買車，甚至覺得媽媽、妹妹應該繼續租屋，「大不了租金你付」，剩下的錢再當成聘金。原PO照原計畫幫媽媽買了房子，也捐錢做公益，女友氣到和他大吵，甚至拿吹風機砸他，「你這媽寶，沒擔當，我真是瞎了眼」，拂袖而去。

PO文一出，網友多一面倒，「錢又不是她的，她激動什麼」、「爺爺的地是神助攻，不僅改善了你的生活，也讓你看清一個人，真幸運」、「你做得很對，很慶幸媽媽沒白養你」、「媽媽只有一個，女友再找就有」、「拜託分手，這故事我給100分」。

也有人同理女生，「她是不爽你突然有這筆資金可以運用，卻完全沒有考量到你們的未來，雙方立場考量的點不同，不必勉強在一起！」、「金錢觀不同，之後也只會造成更多的衝突」。

遺產 買房 租屋

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