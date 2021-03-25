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讀國際學校培養國際觀？她為此槓婆婆網卻轟「讓孩子自己選」

聯合新聞網 / 綜合報導
網友表示，近期與婆婆因為孩子的教育問題鬧得很僵。 示意圖／ingimage
網友表示，近期與婆婆因為孩子的教育問題鬧得很僵。 示意圖／ingimage

原本相處融洽的一家人，卻因為婆婆與媳婦對孩子的教育觀念不同而點燃家庭戰火。一名網友在PTT表示，婚後和丈夫、兒子及婆婆同住，一家四口和樂融融，但近期卻因婆婆對孫子的教育觀念與她不同而鬧得很僵，因此希望尋求網友協助，給婆婆一些建議。

網友表示，父母長期住加拿大，因此婚後和婆婆同住，婆婆也會幫忙帶小孩，最近卻因為孩子的教育讓一家人鬧得不太愉快。原PO指出，她希望兒子可以接受雙語教學，打算國一後送去加拿大與外婆同住，後來因疫情作罷，轉而規劃讓孩子去讀離市區15分鐘左右的國際學校，可以培養國際觀、拿國際文憑。未料婆婆卻對此強烈反對，主張「會讀書的孩子在哪裡都可以念書，最好離家不要太遠」，在婆婆堅持、先生不表態的情況下，讓原PO好為難。

不少網友主張「讓孩子自己選」，認為應該將決定權給孩子，一派人認為「婆婆是對的」，主張「小孩離開父母太遠不好」，認為不應該把青春期的孩子給爺奶照顧，並指出原PO「把孩子送往好學校就是好的教育」這個觀念值得討論，國際學校更不一定代表孩子畢業後就有國際觀。另一派的人則點出「你們才是父母，為什麼要說服婆婆？」，指出既然是自己的孩子，就應該自己決定，毋須在意婆婆。

對於學習場域是否真的會對孩子的學習成效有直接影響，網友們紛紛講述自己的經歷，有人認為環境的影響很大，這也是沉浸式學習之所以熱門的原因，不過也有人表示：「我身邊的朋友沒有讀國際學校，卻在國外做自己有興趣的工作。」認為讀國際學校非主要，而是要培養好的專業、合格的語文，就可以走遍世界。

婆媳紛爭

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