住婆家要包辦家事？ 她強調「使用者付費」怨：媳婦不是奴隸

結婚住進婆家到底該不該幫忙做家事？一名女網友在臉書「靠北婚姻2.0」發文，表示婚後她就住在婆家，有打掃房間已經算是標準媳婦了，在家她都不會使用客廳、廚房，也只使用房間內廁所，因此這些區域她都不用打掃。

她認為婆婆天天自己煮就要有能力自己收拾，剛嫁進來時騙她一起吃飯，卻是要她幫忙洗碗盤，更狠酸婆婆煮的菜難吃又沒味道，整桌幾乎都是廉價青菜，她去外面吃飯菜色豐盛、有魚有肉，還有人侍候服務，吃完就能拍拍屁股走人，「反差這麼大，誰還想在家吃飯」。

她強調「使用者付費」，公婆天天使用客廳、廚房及廁所，那他們就應該要自己打掃，「媳婦不是奴隸，不是嫁進來就要給婆家無盡的使喚做家事」，她埋怨當初先生遲遲不願買房，現在還不斷被婆婆嫌棄，到處向鄰居說壞話，讓她相當不滿。

原PO將「使用者付費」理論套用在和婆家的相處之道上，令許多網友相當詫異，紛紛留言「使用者付費，所以他們其實可以跟妳收房租」、「怨念很深，建議妳自動請辭比被休妻來的好」、「妳說的非常有道理，使用的人自己負責，妳的水電費、房屋稅、地價稅付了沒？」，也有人對她真心相勸，「沒有說媳婦一定要當佣人，但是妳沒有試著把婆家當成妳的家，也沒有試著把婆家人當成自己的家人，看起來妳好像沒有打開心房」。