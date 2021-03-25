快訊

快對發票！全聯開出千萬特別獎 幸運兒只花130元

台北捷運換新Logo了！ 民眾看照片笑翻：根本便利商店

聽新聞
test
0:00 / 0:00

住婆家要包辦家事？ 她強調「使用者付費」怨：媳婦不是奴隸

聯合新聞網 / 綜合報導
一名人妻認為在婆家做家事的規定也應依照「使用者付費」，她沒使用的區域就不用打掃。示意圖／ingimage
一名人妻認為在婆家做家事的規定也應依照「使用者付費」，她沒使用的區域就不用打掃。示意圖／ingimage

結婚住進婆家到底該不該幫忙做家事？一名女網友在臉書「靠北婚姻2.0」發文，表示婚後她就住在婆家，有打掃房間已經算是標準媳婦了，在家她都不會使用客廳、廚房，也只使用房間內廁所，因此這些區域她都不用打掃。

她認為婆婆天天自己煮就要有能力自己收拾，剛嫁進來時騙她一起吃飯，卻是要她幫忙洗碗盤，更狠酸婆婆煮的菜難吃又沒味道，整桌幾乎都是廉價青菜，她去外面吃飯菜色豐盛、有魚有肉，還有人侍候服務，吃完就能拍拍屁股走人，「反差這麼大，誰還想在家吃飯」。

她強調「使用者付費」，公婆天天使用客廳、廚房及廁所，那他們就應該要自己打掃，「媳婦不是奴隸，不是嫁進來就要給婆家無盡的使喚做家事」，她埋怨當初先生遲遲不願買房，現在還不斷被婆婆嫌棄，到處向鄰居說壞話，讓她相當不滿。

原PO將「使用者付費」理論套用在和婆家的相處之道上，令許多網友相當詫異，紛紛留言「使用者付費，所以他們其實可以跟妳收房租」、「怨念很深，建議妳自動請辭比被休妻來的好」、「妳說的非常有道理，使用的人自己負責，妳的水電費、房屋稅、地價稅付了沒？」，也有人對她真心相勸，「沒有說媳婦一定要當佣人，但是妳沒有試著把婆家當成妳的家，也沒有試著把婆家人當成自己的家人，看起來妳好像沒有打開心房」。

婆婆 媳婦 婚姻

延伸閱讀

大男友13歲！ 準婆婆「霸凌阻婚」讓她哭了：娶我只要5萬

和婆婆為清明祭祖鬧翻 人妻嗆夫「再煩就把兒子改姓」

婆婆用「2字暱稱」叫媳婦 她一聽氣炸釣出過來人：被叫了10年

雙面人婆婆幫坐月子逼喝冰飲 故意害媳婦過敏還笑「好醜」

相關新聞

住婆家要包辦家事？ 她強調「使用者付費」怨：媳婦不是奴隸

結婚住進婆家到底該不該幫忙做家事？一名女網友在臉書「靠北婚姻2.0」發文，表示婚後她就住在婆家，有打掃房間已經算是標準媳婦了，在家她都不會使用客廳、廚房，也只使用房間內廁所，因此這些區域她都不用打掃。

約男友父母泡湯「穿比基尼」踩雷？ 辣妹驚：對我態度變了

一名女網友分享，她跟男友一家人出遊泡湯，卻因為穿了比基尼，導致對方家長的態度變得有些冷漠，可是明明過去跟男友出去玩水也穿比基尼，當時男友還有發照片給父母看，態度都很正常，她不解向網友傾訴，也引發熱議。

網路小編都是年輕女孩？出版社總編「危險發言」被網轟

在許多人開始批評富察的「年輕女性刻板印象」後，他又再度發文表示自己這麼寫是有原因的，他認為：「臉書行銷職業，確實女性居多；其中，年輕女孩子又更多；整體上女性的歷史感是不如男性的。」

孕妻想為小孩取過世前男友的名字 夫崩潰求解

國外一名31歲男子日前在社群平台提到，30歲懷孕的妻子想為肚裡小孩取過世前男友的名字，讓男子崩潰求解：「該如何面對這件事？」

【生活點滴】李月治／母女遊湖記趣

一個晴朗的周末，女兒們提議去新店碧潭遊玩。搭乘捷運至碧潭，散步在吊橋，欣賞旖旎風光，有嚴重懼高症的我走在兩個女兒中間，居...

【心情點滴】無臉男女／大人的生活必要

年歲像是生命中一步又一步的標記，標記著這個社會期待你邁向幾歲時應該做什麼事，又應該擁有些什麼。但並沒有一個分界劃清小孩與...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。