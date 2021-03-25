快訊

快對發票！全聯開出千萬特別獎 幸運兒只花130元

台北捷運換新Logo了！ 民眾看照片笑翻：根本便利商店

聽新聞
test
0:00 / 0:00

約男友父母泡湯「穿比基尼」踩雷？ 辣妹驚：對我態度變了

聯合新聞網 / 綜合報導
女網友跟男友一家人出遊泡湯，卻因為穿了比基尼，導致對方家長的態度變得有些奇怪。 圖擷自Dcard
女網友跟男友一家人出遊泡湯，卻因為穿了比基尼，導致對方家長的態度變得有些奇怪。 圖擷自Dcard

一名女網友分享，她跟男友一家人出遊泡湯，卻因為穿了比基尼，導致對方家長的態度變得有些冷漠，可是明明過去跟男友出去玩水也穿比基尼，當時男友還有發照片給父母看，態度都很正常，她不解向網友傾訴，也引發熱議。

原PO在Dcard發文指出，上個月和交往一年的男友一家相約泡溫泉，她沒想太多，就帶了件比基尼，而男友父母看到她的泳裝之後，便上下打量一番，雖然當下沒有多說什麼，不過隔幾天，原PO再到男友家拜訪時，明顯感受到男友媽媽的態度變了，「以前會來跟我聊天、開玩笑，現在我打完招呼後，就不會多說什麼。我開了話題，他媽媽的語氣也變冷淡，甚至有時候會感覺到有點酸」。

原PO續指，還有一次，在男友家上廁所，無意間聽到他的父母似乎正在討論自己是不是很愛玩，結果看到原PO就在旁邊，便立刻轉移話題，「我在想是不是泡湯那天，我的泳裝讓他們覺得我不是乖女孩？但是男友說，以前我們出國去玩水的照片，也有給他爸媽看過，我也是穿比基尼啊！難道那件泳衣的樣子，會讓長輩覺得太過了嗎？希望是我想太多了」。

對此，網友也留言，「妳跟男友出門穿可以，但跟對方長輩一起，穿這麼露就不太妥」、「坦白說，跟長輩出遊穿比基尼真的有點不妥，加上還有男友爸爸在，可能多少還是有點尷尬吧！畢竟亞洲還是無法像歐美國家開放」、「有時候沒有多想就是會斷送好姻緣，怎麼抱怨都沒用，年輕人的想法，不可能去改變到妳男友的爸媽 」。

也有網友指出，「長輩可能比較傳統，不過多花點時間去溝通應該沒事的，還是不行，請男友協助吧」、「長輩見長輩錯了嗎？」、「光憑這點，我就不會想結婚了」。

女網友過去跟男友玩水也穿比基尼，當時男友發照片給父母，兩人的態度還很正常。 圖擷自Dcard
女網友過去跟男友玩水也穿比基尼，當時男友發照片給父母，兩人的態度還很正常。 圖擷自Dcard

比基尼 Dcard 溫泉

延伸閱讀

瞎！公寓團購要求外送員「挖土找鑰匙」 他想洗手還被拒絕

一件襯衫／屏東務農老夫妻 攜手走過50年婚姻的信念

王思佳挺4月孕肚辣秀比基尼　老公宣告「皇后來了」

真實身材像漫畫美少女般不真實！玉城Tina火辣穿比基尼代言，雪白美肌白到發亮

相關新聞

住婆家要包辦家事？ 她強調「使用者付費」怨：媳婦不是奴隸

結婚住進婆家到底該不該幫忙做家事？一名女網友在臉書「靠北婚姻2.0」發文，表示婚後她就住在婆家，有打掃房間已經算是標準媳婦了，在家她都不會使用客廳、廚房，也只使用房間內廁所，因此這些區域她都不用打掃。

約男友父母泡湯「穿比基尼」踩雷？ 辣妹驚：對我態度變了

一名女網友分享，她跟男友一家人出遊泡湯，卻因為穿了比基尼，導致對方家長的態度變得有些冷漠，可是明明過去跟男友出去玩水也穿比基尼，當時男友還有發照片給父母看，態度都很正常，她不解向網友傾訴，也引發熱議。

網路小編都是年輕女孩？出版社總編「危險發言」被網轟

在許多人開始批評富察的「年輕女性刻板印象」後，他又再度發文表示自己這麼寫是有原因的，他認為：「臉書行銷職業，確實女性居多；其中，年輕女孩子又更多；整體上女性的歷史感是不如男性的。」

孕妻想為小孩取過世前男友的名字 夫崩潰求解

國外一名31歲男子日前在社群平台提到，30歲懷孕的妻子想為肚裡小孩取過世前男友的名字，讓男子崩潰求解：「該如何面對這件事？」

【生活點滴】李月治／母女遊湖記趣

一個晴朗的周末，女兒們提議去新店碧潭遊玩。搭乘捷運至碧潭，散步在吊橋，欣賞旖旎風光，有嚴重懼高症的我走在兩個女兒中間，居...

【心情點滴】無臉男女／大人的生活必要

年歲像是生命中一步又一步的標記，標記著這個社會期待你邁向幾歲時應該做什麼事，又應該擁有些什麼。但並沒有一個分界劃清小孩與...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。