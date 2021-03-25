約男友父母泡湯「穿比基尼」踩雷？ 辣妹驚：對我態度變了

一名女網友分享，她跟男友一家人出遊泡湯，卻因為穿了比基尼，導致對方家長的態度變得有些冷漠，可是明明過去跟男友出去玩水也穿比基尼，當時男友還有發照片給父母看，態度都很正常，她不解向網友傾訴，也引發熱議。

原PO在Dcard發文指出，上個月和交往一年的男友一家相約泡溫泉，她沒想太多，就帶了件比基尼，而男友父母看到她的泳裝之後，便上下打量一番，雖然當下沒有多說什麼，不過隔幾天，原PO再到男友家拜訪時，明顯感受到男友媽媽的態度變了，「以前會來跟我聊天、開玩笑，現在我打完招呼後，就不會多說什麼。我開了話題，他媽媽的語氣也變冷淡，甚至有時候會感覺到有點酸」。

原PO續指，還有一次，在男友家上廁所，無意間聽到他的父母似乎正在討論自己是不是很愛玩，結果看到原PO就在旁邊，便立刻轉移話題，「我在想是不是泡湯那天，我的泳裝讓他們覺得我不是乖女孩？但是男友說，以前我們出國去玩水的照片，也有給他爸媽看過，我也是穿比基尼啊！難道那件泳衣的樣子，會讓長輩覺得太過了嗎？希望是我想太多了」。

對此，網友也留言，「妳跟男友出門穿可以，但跟對方長輩一起，穿這麼露就不太妥」、「坦白說，跟長輩出遊穿比基尼真的有點不妥，加上還有男友爸爸在，可能多少還是有點尷尬吧！畢竟亞洲還是無法像歐美國家開放」、「有時候沒有多想就是會斷送好姻緣，怎麼抱怨都沒用，年輕人的想法，不可能去改變到妳男友的爸媽 」。

也有網友指出，「長輩可能比較傳統，不過多花點時間去溝通應該沒事的，還是不行，請男友協助吧」、「長輩見長輩錯了嗎？」、「光憑這點，我就不會想結婚了」。