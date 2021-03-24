婆家太愛拜拜！清明連掃8個墓 媳婦崩潰：明年不去了

除了過年，清明節也成了媳婦的惡夢？一名已婚女網友抱怨婆家拜拜頻率高，這次清明節甚至要掃8座墓，讓她大喊吃不消，直接跟先生說「明年不去了！」。一些有相同困擾的網友也忍不住跟著吐苦水，分享「拜到累死」的經驗。

一名媳婦在網路論壇「Dcard」發文，對於婆家三不五時就要拜拜感到無奈，大節日不僅要早起煮菜準備，每次都至少拜3個地方、燒金紙3桶起跳，讓她忍不住自嘲「空污我們家要付一半責任吧」。而清明節更讓她崩潰，因為總共要掃8個墓，其中僅2處不用除草，苦不堪言的她，只好跟先生「放大絕」，直接表態明年不去掃墓了。

此文釣出不少同病相憐的網友，「婆婆家愛拜拜+1，一年真的要拜好幾次，最特別的是冬至要半夜拜拜站了快1小時」、「婆家也是很愛拜拜，光是忌日就5個要拜，每次都一早準備12道以上飯菜」、「我公公也是超愛拜，除夕前一天早上5、6點開始拜，拜到中午，隔天繼續直到初四，我真的要累死」。不過也有比較幸運的網友表示，「好險我們家是男生才去掃墓，我跟婆婆和大小姑坐在家裡看電視」。

另有熱心網友提供節省掃墓時間的方式，「換上人工草皮就好了，我家族要掃的兩個墓都已經換上很久了」、「可以考慮找代客除草，一年一次，花點錢可以讓自己掃的時候比較不那麼累」、「想要改變就只能跟長輩溝通，我媽也是花了一段時間去說服他們更改這些冗長的習俗」。還有人建議把先人們合葬起來，但部分網友則認為遷葬所費不貲，且牽涉許多後代，執行起來難度很高。

對於網友的意見，發文媳婦回應表示，其實有請先生跟婆家反映過，但長輩聽不進去，而且家中男性不用幫忙準備，睡到中午起來拜拜即可，即使先生會早起幫忙，她仍感到痛苦；至於合葬或進靈骨塔沒人願意出錢，自然行不通。她也慶幸的說，連小姑都嫌麻煩沒回家幫忙掃墓，還好先生答應明年不用去了。