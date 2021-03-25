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孕妻想為小孩取過世前男友的名字 夫崩潰求解

聯合新聞網 / 綜合報導
懷孕的妻子想為肚裡小孩取過世前男友的名字，讓先生崩潰。圖／取自：ingimage（示意圖，非當事人）
懷孕的妻子想為肚裡小孩取過世前男友的名字，讓先生崩潰。圖／取自：ingimage（示意圖，非當事人）

國外一名31歲男子日前在社群平台提到，30歲懷孕的妻子想為肚裡小孩取過世前男友的名字，讓男子崩潰求解：「該如何面對這件事？」

男子說妻子跟前男友交往多年，曾考慮同居，兩人有共同朋友，且分手後仍維持良好關係，一個月約2次透過簡訊或視訊關心彼此近況。妻子對此不曾隱瞞或說謊，男子認為妻子前男友感覺很正派，前男友也參加了他們2年前的婚禮。

這名前男友幾個月前意外過世，當時男子出差無法陪妻子參加葬禮，妻子因前男友的逝去傷心欲絕。當他們最近討論即將誕生寶寶姓名時，妻子表示希望寶寶姓名當中的一部分取前男友的名或姓。

男子提到前男友的名字很普通，一般人可能不會想到前男友跟寶寶的關聯，但自己實在不希望以後每次看到小孩，「就會想到這個前男友」。稱妻子的提議讓他心碎。

妻子解釋前男友是她生命很重要的一部分，應該要以小孩的姓名紀念他。妻子還說如果不是跟前男友分手，也不會跟男子在一起。男子當下回覆自己會考慮此事，但心中其實無法接受，也不知道該如何向妻子吐實。男子問網友自己是否該放手？

網友notAgirl77表示寶寶的名字一定要由雙方共同決定，「不是一個人說算了就算了。」網友Avantguarde-artist27則勸男子向妻子坦承內心的不快，且還是有其他方法可以紀念亡者：「好比以前男友的名字種一棵樹，或在小花園做個刻著前男友名字的立牌。如果小孩名字只由一方決定，可能會埋下怨恨的種子。」網友Raddlersnake也建議以別的形式紀念前男友，讓孩子擁有屬於自己的名字，不要背負「沉重的紀念意義」。

懷孕

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