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看老公iPhone！她驚見一堆「愛心Emoji符號」 網：很可疑

聯合新聞網 / 綜合報導
一名網友看老公手機時，發現鍵盤中emoji符號的常用項目竟不是常常對自己發的圖案，於是原po想問問，「沒用過的表情符號是否會出現在常用項目中」。圖／Dcard
一名網友看老公手機時，發現鍵盤中emoji符號的常用項目竟不是常常對自己發的圖案，於是原po想問問，「沒用過的表情符號是否會出現在常用項目中」。圖／Dcard

有些情侶穩定交往後，會使用對方手機或是查看對方訊息都是習以為常的事。一名網友看老公手機時，發現鍵盤中emoji符號的常用項目竟不是常常對自己發的圖案，但老公卻表示沒用過這些符號，於是原po想問問，「沒用過的表情符號是否會出現在常用項目中」，引發網友熱烈討論。

一名網友在「Dcard」感情版發文，她在察看老公的手機時，發現鍵盤的emoji常用項目並不是常常對自己使用的圖案，圖案包含各種愛心、星座、ID等等，但是詢問老公「有對誰使用過」，他卻完全否認表示，「沒有用這些圖，不知道為什麼跑出來」，查看對話紀錄也沒看到對方使用這些符號，猜想對話紀錄可能刪掉了，於是想問問網友們，「沒用的表情符號，難道會自己跑出來嗎？」。

網友紛紛支持原po，「妳好會抓，這招要學起來，這常用emoji應該沒什麼好辯解的」、「他這些都蠻特別的耶，很難是預設的推薦，但也有可能他很少在用emoji，之前只要用過一次就出現在這了」、「一堆愛心很可疑」、「我覺得有鬼，我自己是全用過」、「有些都說自己不常用所以應該不是，但點過一次就會出現在那了啊，不過也可能打關鍵字他自己跑出來按到的啦，不過一堆愛心真的...怎麼可能真的都沒用過」、「會，總共有六排，四排都沒點過」。

有網友則認為原po想太多，「我的常用項目全部都是近期用過的，從其他沒用過emoji隨便選一個點他也會跑到常用項目裡面」、「說實話我覺得妳想太多了」、「去看了一下自己的emoji，常用裡面有3/4我都不常用耶，是不是除了常用的幾個，其他是為了填滿常用空間的呀」、「現在的人都好沒有信任喔」、「不小心點到也會出現在常用項目啊」。

不過，有網友認為原po應該與老公好好溝通，「懷疑成這樣，在一起還會快樂嗎？直接說清楚講明白」、「直接問你伴侶吧，自己在這裡糾結是沒辦法解決問題的」、「有時候跟朋友用的貼圖也會不一樣啊，我是覺得想太多，但如果很糾結還不如直接問」。

愛心 貼圖 iPhone Emoji

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