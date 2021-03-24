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婚禮前夜老婆跑了！30歲男花65萬娶越南妻 網見合照：超厭世

聯合新聞網 / 綜合報導
一名30歲男子透過仲介找到心儀的另一半，沒想到結婚前夕上演「老婆落跑」戲碼。 圖／Ingimage
一名30歲男子透過仲介找到心儀的另一半，沒想到結婚前夕上演「老婆落跑」戲碼。 圖／Ingimage

適婚年齡若苦尋不到另一半，有些人會透過仲介公司幫忙，找尋契合的外籍新娘組織家庭。一名30歲的李姓男子以此種管道找到一名心儀的越南女子，熬過疫情的阻隔，好不容易等到女方來台，不料她卻在婚禮前夕落跑，讓李男「人財兩失」，無奈之餘只能報警尋人。

一名網友在臉書社團「爆怨公社發文，揭露李姓男子的悲慘遭遇。發文網友表示，多日不見同事李男上班，有一天LINE收到他的訊息，才知道他請了婚假，於是傳了「新婚快樂」恭喜對方，沒想到他下一句卻是「老婆跑了」，所以要幫他分享「尋人啟事」。

李男在個人臉書上寫道，他花了包含聘金、宴客在內的仲介費50萬，加上提供女方生活費、疫苗檢測費等雜支15萬，準備迎娶越南美嬌娘。受到疫情影響，人在越南的太太經過長達1年半的等待，終於在今年2月抵台。完成14天的隔離和7天的自主健康管理後，原訂於3月20日舉行婚宴，結果女方在婚禮前一天的半夜3點穿著紅色衣褲、打著赤腳跑出家門，上了一輛白車後失聯。

事情發展讓李男非常錯愕，除了報警處理，也在網路上廣貼尋妻啟事，懸賞1萬元。

網友對此無不寄予同情，但看到李男貼出的多張兩人合照，覺得落跑早有端倪，「那個眼神好像要殺人」、「拍照就一臉不情願的樣子，表情很厭世」、「一臉會趁老公坐輪椅把老公推下海的殺氣」、「每張照片基本上都勾肩，剛來就突然親密，一般不太能接受，不過他的眼神看起來犀利啊，很容易背叛逃離那種」。

有人戲稱自己常去越南小吃部唱歌，會幫忙留意，也有不少人認為應該「回不去了」，「看過很多越南新娘不是騙身分證後跑了，不然就是討客兄而且討很兇」、「這種找到也不會回家了，應該是想透過結婚來台灣打工，建議直接申請判決離婚送對方回越南比較務實，看仲介能不能退錢」、「求償就好，別再有期待了，就算人回來了，心也不在你這裡」。

另有部分網友質疑為何要找外籍新娘，「跟買老婆有什麼不一樣」，多半看衰這類婚姻，但也有人舉出反例，「我同學就娶外配，因為他對老婆很好，所以現在很幸福」。

有內行網友指出，「跨國速成婚姻不代表是買賣婚姻，端看雙方認知及相處間的感受，問題大多出在仲介方是否盡到清楚告知雙方背景給當事人明瞭」，因為仲介一次利潤約2、30萬，所以常遭有心人操控。

爆怨公社 越南 兩性關係

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