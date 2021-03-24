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同房真的不同床！日夫妻揭驚人AA制 竟喊：好幸福

聯合新聞網 / 綜合報導
和樹和愛子兩人的主臥房，分別擺放兩張風格各異的單人床。擷自港媒《假期日常》
和樹和愛子兩人的主臥房，分別擺放兩張風格各異的單人床。擷自港媒《假期日常》

《月薪嬌妻》真實版！妻子做家事，老公需付費，覺得這樣可以接受嗎？若另一半從情侶到夫妻生活都力行AA制，會不會是對感情的重大考驗？一對日本夫妻在接受日本綜藝節目《跟拍到你家》（家、ついて行ってイイですか？）專訪，用鏡頭拍攝兩人結婚兩年的真實生活，包括同房分床舖、飲食各煮各的，此外，丈夫必須給付妻子一月約1.1萬台幣的薪事費，另人相當吃驚，這樣的婚姻生活兩人覺得很幸福。

根據港媒《假期日常》報導，現年42歲的和樹與39歲的愛子，兩人原本是遊戲公司的同事，在歷經辦公室戀愛後順利結婚，但有趣的是，婚後仍持續戀愛時期的AA制，包括平均12萬 日圓（約3.2萬元台幣）房租，家中水電費、伙食費也是一人一半，但妻子平常得負責家事和煮飯，老公則需額外支付時薪1500日圓（約新台幣393元），等於月付4萬日圓（約1.1萬元台幣）作為薪資報酬。

走進兩人的主臥房，兩人各睡一張單人床的景象更是令人吃驚，老公更表示，平時兩人的相處就是「相敬如賓」，他認為，即便在「夫妻的世界」裡也該彼此尊重，不能去干擾對方的喜好和生活習慣。妻子愛子則說，因為和樹不愛受束縛，所以兩人幾乎不牽手。兩人在受訪時還透露，從結婚時的婚戒就是各挑各的，自己選喜愛的款式而非對戒，妻子在煮飯時也不需牽就老公月愛的口味，各自煮各自的餐食。

僅管這樣AA制的生活被外界認為似乎過於斤斤計較，不像是一般正常的婚姻生活，但愛子從新婚時覺得兩人好像很不一致，漸漸地發現「能被丈夫尊重自己的愛好和選擇是很好的事」。夫妻兩人就這樣過了兩年的婚姻生活，也自覺有嚐到幸福的滋味。

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