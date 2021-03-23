爸媽離婚沒講！18歲少女看戶籍謄本嚇傻：居然已經過了17年

小說情節？一名女網友在Dcard發文表示，最近到郵局申辦金融卡需要用到戶籍謄本，沒想到仔細看戶籍資料卻發現「爸媽已經離婚17年了」，原PO回想起爸媽的身分證配偶欄確實是空白欄位，但一開始爸爸說是為了取得購屋優惠利息才故意取消配偶登記，如今卻發現2人早已離婚長達十幾年，這讓原PO一時無法接受。

話鋒一轉，原PO認為爸媽個性不合是事實，他們離婚反倒讓她感到開心，小時候媽媽曾問過她，「如果有一天爸媽離婚的話，會想要跟著誰？」當時才5、6歲的她根本不以為意，但沒想到竟然已經離婚17年了，原PO坦然地說，「我真的覺得沒差，反正那是她們的人生，也總不能被小孩綁著吧」。

原PO事後也補充道，爸媽2人始終都住在一起，全家也會一起出去玩，完全看不出異狀，也絕非為了鑽法律漏洞才離婚，但這麼重要的事卻瞞騙原PO十幾年，讓她怎麼都想不明白。

原PO的故事曝光後引起許多網友留言，大家紛紛表示「有些事知道不一定是好事」、「能瞞妳17年也是厲害，表示妳父母很愛妳」、「我想爸媽離婚沒告訴妳，肯定是在替妳著想，雖然爸媽感情不和，但還是想給妳一個健全的家」。

也有網友坦言，「很多父母不想讓孩子覺得自己跟別人不一樣，或是他們之間的問題影響到孩子，有些是不知道該如何跟年幼的孩子開口，所以選擇隱瞞，等到妳至少成年了，人格、個性 、想法都穩定，再讓妳知道或是等妳自己發現」。