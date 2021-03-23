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男說不結婚但會養孩子 網友精準一句「他像單身，妳像單親」要女方死心

聯合新聞網 / 綜合報導
男友認為可以不用結婚，但會負責養小孩，女網友困惑不知是否該接受這樣的狀態。示意圖／ingimage
男友認為可以不用結婚，但會負責養小孩，女網友困惑不知是否該接受這樣的狀態。示意圖／ingimage

現代社會婚姻與感情型態多樣，價值觀也和以前大不相同，一名女網友最近很苦惱，究竟是應該被婚姻綁住比較好，還是被小孩綁住比較好？雖然主要提出這個問題的是她男友，但她自己也很矛盾，所以想聽聽大家的意見。

她在臉書社團爆廢公社上po文寫道，「如果男方說只想要孩子不想結婚，孩子他會負全責然後一起扶養，就只是沒有婚姻，還是愛著彼此，大家會怎麼選擇？」

她表示，以現實層面來看，當今社會的離婚率確實很高，另外現代人對於「婚姻」開放的程度也跟以前不一樣了。不過，對於男友的想法，她坦言自己也尚未完全消化這件事，雖然聽完心裡覺得「好像也沒什麼不好」，但又認為「沒被婚姻綁住，但還是被小孩綁住呀！」

大多網友們看了皆留言勸她不要太相信男友的這種說詞，「把妳當代理孕母嗎？ 那任何一個女的都行，沒有非妳不可，別傻了」、「肯定是男的還想遇到更優的，怕到時候離婚麻煩」、「如果一個人連給 （婚姻）的勇氣責任都沒有，那講的話就只是幹話而已！」

但也有人認為，兩個溝通好，雙方可以接受就好，「但妳一定要為自己想好最壞的後路打算，因為生孩子完，身體、心理、生活整個都會產生巨變」、「到現在40歲了，我都搞不懂結婚生小孩是為了什麼」，另方面，也有人覺得，其實觀念合不合拍，生活在一起舒不舒服才是結婚的重點，不是要不要生小孩。

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