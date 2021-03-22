雙面人婆婆幫坐月子逼喝冰飲 故意害媳婦過敏還笑「好醜」

婆媳關係是最難解的問題之一，有網友控訴，婆婆幫她坐月子的十天中，婆婆不但故意讓她喝冰飲、吹電風扇，甚至在明知道她對海鮮過敏的前提下，刻意讓她吃海鮮、喝魚湯，害她全身過敏後，還嘲笑她「好醜」。她崩潰表示，婆婆的雙面人行徑讓她至今痛不欲生，想到過往傷痛都會心悸害怕。

一名網友在臉書專頁「靠北婆婆2.0」發文表示，婆婆為她坐了10天月子。起初她以為婆婆是神經大條、沒有心機，都乖乖地配合婆婆所有命令，包括打掃家裡、給孝親費等，認為婆婆真的會把她當作自己的女兒，想不到回家後竟是惡夢的開始。

在坐月子期間，婆婆每天早上給她喝冰果汁，向她道謝還會嗆「那是妳懶，打果汁多簡單」，還讓她每天吹電風扇，她覺得冷避開還被罵，因此只好自行出門買襪子，正好遇到鄰居，婆婆立刻跳出來裝好人說「怎麼不叫我買？」

該網友向婆婆說，爸爸希望她月子餐吃麻油雞，且也先跟婆婆說好，她對海鮮過敏，想不到說完以後，她從未吃到任何一次麻油雞，婆婆唯一煮了一次麻油雞也不准她吃，只說那是全家人要吃的。

除此之外，婆婆還跟她說「妳只能吃海鮮」，還餐餐讓她喝魚湯，婆婆跟她說，自己除了海鮮跟魚湯，其他都不會煮，吃了海鮮導致她皮膚開始起過敏反應，婆婆還嘲笑她「長得那是什麼？那麼醜」。

該網友說，回家住的期間，她每天擠母奶、餵母奶、洗奶瓶、手洗衣服、曬衣服、為孩子洗澡，因為婆婆說孩子太小，她不會抱，害得她每天只能斷斷續續地睡4小時，老公又在外地工作，無法幫忙。

某天婆婆煮好飯打算出門，還要她幫忙做家事，甚至酸她「你怎麼那麼懶，做那些事要花多久時間？」該網友說，她在婆家住了7年，婆婆對外人、對丈夫都會假裝是個好婆婆，「這些年，即使搬出來，婆婆仍然能搬弄是非，裝成賢母的樣子，而我只要想起這些傷痛，便心悸害怕，痛不欲生」。

誇張的故事令其他網友大開眼界，紛紛留言「她哪天一天真的老的需要人家推輪椅、餵食翻身的時候，就是妳大展身手的時候啊」、「女人要自強，我當初也幫別人想太多苦了自己，後來爸爸生病時看到別人自私的嘴臉，就做自己」、「坐月子真的不能相信婆家任何人說會幫忙」。