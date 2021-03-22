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不滿女兒男友開公司太有錢？ 母警告：少年得志就會外遇

聯合新聞網 / 綜合報導
網友的媽媽不滿意她的男友太有錢，擔心未來結婚後可能外遇。圖／Ingimage
網友的媽媽不滿意她的男友太有錢，擔心未來結婚後可能外遇。圖／Ingimage

父母多希望子女結婚對象經濟條件穩定，不過有網友分享，媽媽卻因為男友開公司而不喜歡他，仔細一問，媽媽才跟她說「不想要女兒跟開公司的人在一起」，因為擔心對方少年得志，未來更富有後恐怕就會外遇劈腿。其他網友也認同，直言「門當戶對才能長久」。

一名網友在論壇Dcard發文表示，近日交了一個男朋友，他是靠自己創業開公司，經濟條件優秀，認真工作也沒有不良嗜好，她原想說過去交的男朋友都是普通上班族，爸媽也沒有意見，因此也想將這一任男友介紹給父母認識。

該網友說，一開始父母沒有多加過問新任男友的狀況，但每當男友談成生意，她興沖沖地跟媽媽分享後，她卻非常冷淡，甚至酸言酸語。該網友直接詢問媽媽是否不太喜歡男友，她才坦言「不想要女兒跟開公司的人在一起，因為開公司以後隨時有風險」。

該網友媽媽直言，女兒的男友屬於少年得志，未來若是更有錢、機會更多，就很容易外遇、找小三，甚至認為女兒是「麻雀想飛上枝頭當鳳凰」的心態，希望她能找個一般人，安穩的過一生。

對此，有網友認同表示「你媽媽看得比較多，可能對於你的條件妳媽最清楚，門當戶對才能長久，意思是當你男友以後爬更高，會覺得你配不上，容易耽誤青春」、「媽媽講得蠻有道理的啊」。

不過也有網友安慰她「感覺媽媽只是擔心，等你們交往久了穩定了，再帶男友跟你媽媽吃個飯，讓媽媽了解男友的個性，應該就會好點了」、「妳媽應該是身邊看過太多不好的例子而已，基本上她比男友還不可能傷害妳，別放在心上。

Dcard 外遇 兩性關係 情侶

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