無性生活！人妻沉迷牛郎「1個月3次」無奈曝心聲：老公不離婚

一名38歲人妻透露，結婚15年和老公生了2個兒子，但夫妻間已沒有激情和慾望，無性婚姻讓她有了離婚念頭，但另一半說什麼都不肯答應，為滿足生理需求只好去找牛郎，但內心的罪惡感讓她不知該如何是好。

原PO在臉書社團「靠北老公2.0」發文表示，今年38歲是名白領上班族，和老公結婚15年生了2個兒子，然而長期沒有性生活，成為夫妻關係的絆腳石，並坦言「我有生理需要，但他不肯離婚」。

原PO提到，不想碰感情都是去找牛郎，每月2~3次，但罪惡感令她覺得對不起婚姻，「請問如何戒掉找牛郎的習慣，大家有方法可以教我嗎？」

貼文一出，網友留言回應，「這樣真的好難熬，夫妻感情平淡的如此」、「既然都不肯碰對方他也不肯離婚，那就各自花錢解決，沒有對不起婚姻是他不肯離」、「如果夫妻彼此沒愛了就離一離，歹戲拖棚+互相傷害要幹嘛！」、「訴請離婚，再重新找一個妳愛的人」。

另外也有人提到，「要找男人要先離婚，相對的男生也是一樣，除非你們雙方都講好可以外找，不然實在是無法接受」、「夫妻間應先溝通一下，溝通不成再訴請離婚」。