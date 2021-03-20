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曾以為台男好溫柔…產前丈夫一舉動 日本女作家決心離婚

聯合新聞網 / 綜合報導
異國婚姻看似浪漫，卻也隱藏許多難以跨越的隔閡。示意圖，非新聞當事者。圖片來源／ingimage
異國婚姻看似浪漫，卻也隱藏許多難以跨越的隔閡。示意圖，非新聞當事者。圖片來源／ingimage

福原愛與江宏傑的戀情雖曾羨煞眾人，不過近來傳出兩人離婚消息，讓許多粉絲錯愕。事實上像這樣的跨國婚姻，常常都有許多困難，最近一位曾經嫁到台灣的日本作家，就分享她當初與台灣丈夫離婚的經過。

根據日本媒體「現代ビジネス」報導，曾經環遊世界94國的女作家步理惠子，其中最中意的地方就是台灣。過去她還曾經和台灣男性結婚，並且生下小孩，然而幾年後卻與老公分道揚鑣，近日終於公開當初她離婚的原因。

理惠子表示，當時和她交往的，是一位小她七歲的台灣男性。一開始她對於男方的溫柔感到印象深刻，例如吃飯時會幫她剝蝦殼、吃肉排時會幫忙切塊。每次約會也都是男方接送，而即使長時間購物，對方也都願意陪著她，令他感到十分窩心。

終於，兩人決定共結連理。理惠子首先碰到的，是手續上的麻煩。由於台灣的國際地位較為特殊，因此要處理的東西也特別多，結果光是在日本的手續，前前後後就花了三個月。而理惠子過去參加過台式婚禮後，發現到賓客穿著比較隨意等等，認為台式婚禮太自由，日式的比較正式一些，因此堅持用日式婚禮舉行。

後來，理惠子懷有身孕。在周遭知道她已經懷胎之下，不少熱情的人主動提供台灣美味的水果吃，要她多補身子，不過這也讓他一下胖了23公斤。不過就在產前一個星期，一向溫柔的丈夫，卻突然說要外出旅遊，而且理由是「要是生了小孩，暫時就沒有出去玩的機會。既然請了產假就想趁機利用」。

這想法令產前感到不安而希望丈夫相伴的理惠子感到非常不解。她認為剝蝦殼、切肉等等事情不做也罷，反而是這個關鍵時刻，丈夫應該要陪伴著她才對。最後雖然丈夫在陣痛之前及時趕了回來，但從此也埋下理惠子對丈夫的不信任。

由於生產的過程艱辛，理惠子在產後體溫一度飆到40度，即使療養出院後，照鏡子也驚覺自己的樣貌像是老了10歲，連走路都有困難。所幸靠著坐月子恢復，並且周遭的人看到小孩，都很願意伸出援手之故，才讓她心情漸漸平靜下來。

然而，畢竟是第一次當新手媽媽，而且還是在他鄉異國，理惠子仍然倍感艱辛。隨後她又懷上第二胎，此時的丈夫卻因為工作忙碌，變成大概三天只有一天回家的狀態。感受到兩人之間的隔閡已經無法挽回，理惠子決定斬斷兩年七個月的婚姻，與台灣丈夫分道揚鑣。

透過離婚協議，理惠子成功取得兩位孩子的監護權。理惠子指出，台灣男性似乎有在交往初期非常熱忱，然而一旦交往、結婚之後，態度慢慢變得冷淡，讓人懷疑是不是「一開始就燃燒殆盡」的感覺。而女性常有諸多煩惱，男性卻無法感受到，以致於女方做出決定時，往往已經是無法反悔的狀態了，這或許都是跨國戀情中，值得深思的部分。

日本 離婚

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