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罵媳婦生女孩是賠錢貨！正義女怒嗆 鄰居又補刀氣壞阿伯

聯合新聞網 / 綜合報導
一名女網友的妹妹聽到一個阿伯抱怨媳婦生了女孩，還罵女孩是賠錢貨，讓妹妹聽了火大回嗆。 示意圖／ingimage
一名女網友的妹妹聽到一個阿伯抱怨媳婦生了女孩，還罵女孩是賠錢貨，讓妹妹聽了火大回嗆。 示意圖／ingimage

女網友貼出妹妹的簡訊截圖。 圖／翻攝自「爆廢公社二館」
女網友貼出妹妹的簡訊截圖。 圖／翻攝自「爆廢公社二館」
現在社會講求男女平等，許多人的觀念也和以往大不相同，但仍然有些長輩重男輕女，一名女網友透露妹妹告訴她嗆了一個老人家，原因是妹妹聽到這位阿伯在跟鄰居抱怨媳婦生了一個女孩，甚至還罵說女孩是賠錢貨，難忍不平只好脫口嗆對方，而他似乎自覺理虧只好摸摸鼻子回家去。

女網友在臉書「爆廢公社二館」貼出妹妹傳給她的簡訊貼圖，上面寫著因為聽到有個阿伯在數落自己媳婦生了一個女兒，還罵女孩是「賠錢貨」，讓妹妹忍不住嗆說「阿伯，所以你媽也是賠錢貨囉？你爸娶了個賠錢貨耶」。

一席話讓阿伯頓時啞口無言，好像噎到一樣，然後看了看左右邊朋友，接著整個臉脹紅，隨後便說要回家吃飯準備離開，這時周遭的鄰居竟然還調侃地說「你娶的那個賠錢的沒那麼早煮啦」，讓妹妹聽了笑說鄰居真是推波助瀾。

原PO說雖然妹妹這樣嗆阿伯太直白，但對於她的見義勇為還是給予讚賞，貼文也引來逾萬名網友按讚，「都2021了還有人敢把這種落後思想說出口」、「終於有人幫女人出聲了，真的神之嘴」、「現在搶著生女兒的一堆好嗎？我女兒出生以後，我兒子逐漸失去存在感」、「沒女生看單單只有男生怎麼孕育下一代」、「沒有別人家的女兒，阿伯有兒子嗎？」、「現在女孩多值錢啊！老阿伯可能不懂，想生還生不到呢」。

鄰居最後還補了一槍，也讓許多網友笑翻，「這種就只會說別人，自己沒本事，鄰居讚啦」、「鄰居完勝」、「鄰居神助攻」、「鄰居應該之前就不爽那個阿伯我猜，妳給了他開口助攻的勇氣」、「最後那一槍補的真好」。

爆廢公社

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