生日前才知女友大11歲！ 他呆問「該用真實年齡慶祝嗎？」

男女交往會在意年齡差距嗎？日前一名男網友就表示剛開始和女友交往時，對方說大他2歲，兩人也順利交往下去，直到最近他意外看到身分證才驚覺「女友大自己11歲」，最近剛好又快到女友的生日，他難忍驚訝地問「該在蛋糕上插真實年齡的蠟燭嗎？」貼文一出立刻引來網友相勸，「為了生命安全，強烈建議使用『問號』（蠟燭）」。

男網友在臉書社團「匿名公社」發文表示，當初與女友交往時，對方只透露大他2歲，但直到最近意外看到女友身分證上的年齡，才發現是「大他11歲」，得知女友的真實年齡後讓他簡直不敢相信。然而，最近女友的生日又快到了，他實在難忍驚訝，忍不住詢問網友們，「我是否應該買個蛋糕然後插上她實際年齡的數字蠟燭？」文章曝光後引起許多網友留言。

網友們紛紛給出建議，「如果有結婚打算，我覺得是應該問清楚的」、「只要兩個人相愛，差幾歲都沒關係，前提是要老實交代」、「你如果很愛她就提出你的疑問吧！」、「如果用了真實年紀的蠟燭，明年你的草會長很高，為了生命安全，強烈建議使用『問號』（蠟燭）」、「直接明講吧，或許這樣比較好」。

也有不少網友歪樓笑回，「她應該保養的蠻好的，居然大11歲都沒發現」、「11歲耶～怎麼可能都沒有發現啦，有點扯」、「現在女人很會保養的，而且有醫美，大11歲的外表看不出來是正常的」。