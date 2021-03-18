婆婆用「2字暱稱」叫媳婦 她一聽氣炸釣出過來人：被叫了10年

許多家庭中常見婆媳問題，一名媳婦在與婆婆相處時，被用兩字來稱呼，讓她覺得被冒犯，相當不被尊重，氣得發文詢問網友「難道是我異類嗎？」

一位媳婦在臉書專頁《靠北婆婆2.0》上po文，提到某次婆婆喚她時竟用「查某」來稱呼，聽到的時候心中瞬間十分不悅與受傷「那是不是之後也可禮貌性的喚她老查某，連媽都可省略了！」，她認為婆婆這樣叫人的行為很不禮貌又沒水準。

該貼文一出立刻掀起網友熱議，引發許多共鳴，紛紛留言表示「叫你的當下就可以馬上回她老查某蝦咪代誌」、「我婆婆都叫我『妳』，在我老公面前都叫『她』」、「婆婆最愛稱呼媳婦的暱名，那個女的、查某」、「碰到的是直接『欸欸欸』叫」、「我是覺得滿不舒服的啦」、「我是被公公叫那個女人」、「我婆婆都在我面前稱呼大嫂黑摳查某」、「我公公大概這樣叫了我10年」、「這樣的長輩水準之低，憑什麼媳婦要稱她一聲媽...媽媽才不會這樣」、「真的超沒禮貌」、「應該第一次聽就表態不喜歡，不要這麼叫」。

此外，也有網友說明，「查某就是女人的台語，雖然不好聽，但可以不要跟婆婆太計較」、「跟妳老公說，看妳老公怎麽處理對妳不尊重的老太婆」。