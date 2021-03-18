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她怨男伴第一次約會只請喝「水」上網討拍 反遭網打臉
英國新聞網鏡報（Mirror）報導，國外一名女子與男伴第一次外出約會用餐，男伴沒有請女子喝雞尾酒或氣泡酒，反而點了冰水給她。女子因此認為男伴很「小氣」，還在社群平台上嘲諷對方：「可能連買個水都會讓他一貧如洗。」
男伴在看到女子的回應後在網上回擊：「當你等著別人來付飯錢時，你就知道自己才是一貧如洗。」這對怨偶的對話被分享到社群平台上，引發網友討論。
網友Scorpion32疑惑為什麼女子不自己點飲料：「男伴若點酒給女子，很多人可能也會覺得不恰當吧。」網友JanePowell也說：「第一次約會男方千萬不要買酒給女方喝，兩人還是保持清醒比較好。」
網友Gillian Carole則提到不是每個女人都希望對方請客：「我不讓任何人請我吃東西，我自己賺錢自己花，天底下沒有白吃的午餐。」網友LB lina表示這位女子在第一天約會就露出真面目，「男子沒上當很幸運！」
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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